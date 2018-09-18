Сезон простуд во Владимирской области открыт. На второй неделе сентября Роспотребнадзор уже зафиксировал превышение эпидпорога по ОРВИ - на 7,6%. Инфекция ходит по школам и детсадам.

Сезон простуд во Владимирской области открыт. На второй неделе сентября Роспотребнадзор уже зафиксировал превышение эпидпорога по ОРВИ - на 7,6%. Инфекция ходит по школам и детсадам. Первые всплески заболевания совпали практически с началом учебного года. За прошедшую неделю ОРВИ заболели больше 7 тысяч жителей Владимирской области. Больше 5 тысяч - это дети. Что касается города Владимира, в областном центре за прошедшую неделю зарегистрировано больше 2 с половиной тысяч случаев ОРВИ. И здесь также большинство заболевших - это дети, 2084 случая. Медики объясняют: рассадники гриппа - места массового скопления людей. Дети приносят инфекцию из детсадов и школ и заражают родителей. Если так пойдёт и дальше - нужно будет объявлять карантин. Вакцинироваться ещё не поздно. Прививки делают в поликлиниках по месту жительства. Или прямо на работе, если начальник вызовет бригаду медиков на предприятие или в организацию.