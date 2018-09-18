Сегодня, 18 сентября, исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе. Журналисты собрали все данные о жизни самых известных двойняшек России.

Сегодня, 18 сентября, исполнилось пять лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе. Журналисты собрали все данные о жизни самых известных двойняшек России.Максим Галкин и Алла Пугачева (правда, в меньшей степени) регулярно выкладывают на своих страницах в Instagram видео и фотографии своих малышей. Родители демонстрируют, как проводят свободное время Гарри и Лиза. Однако дети не только играют и путешествуют, много часов отнимают занятия.Так, дети ходят в частный детский сад. Элитное учебное заведение "Кот в сапогах" располагается неподалеку от поселка Грязь, где живет именитое семейство. В саду детям преподают английский и французский языки, а еще есть уроки балета,хорового пения и хореографии. Обучение в учреждении обходится Алле и Максиму примерно в 195 тысяч рублей на одного ребенка. Плюсособняк регулярно посещает педагог, который родом из Франции. Он дает Гарри и Лизе дополнительные языковые уроки. Его услуги стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.По словам сотрудника детского сада, обычно детей сопровождают няня и водитель. Когда же в учебном заведении запланирован праздник, то с Гарри и Лизой приезжают звездные родители с охранниками. "Смотрят вместе с остальными родителями представление, общаются со всеми детишками, хвалят и своих, и чужих", – приводит слова сотрудника детсада .Разумеется, за Гарри и Лизой приглядывает целый штат прислуги. В частности, у детей своя няня. Они постоянно находятся рядом со своим питомцем (поэтому очевидно, что они живут в замке) и за своим услуги получают примерно 100 тысяч рублей в месяц. В недавнем интервью бывшая сотрудница Галкина и Пугачевой признавалась, какая это большая ответственность – приглядывать за ребенком. "Каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль: "Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной", – признавалась женщина.Несмотря на то, что в их распоряжении огромная территория замка, Гарри и Лиза не живут в изоляции. Дети регулярно общаются с ровесниками, причем многие из них – звездные отпрыски. В частности, двойняшки дружат с детьми Филиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином, дочкой певицы Жасмин Маргаритой, наследницей Татьяны Навки надеждой и другими. Впрочем, ближе всех к Гарри и Лизе шестилетняя Клавдия, дочь Кристины Орбакайте.