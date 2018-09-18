Президент США распорядился рассекретить документацию Минюста, ФБР и управления директора национальной разведки, которые относятся к приписываемому России вмешательству в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в понедельник.

Президент США распорядился рассекретить документацию Минюста, ФБР и управления директора национальной разведки, которые относятся к приписываемому России вмешательству в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в понедельник.Как сообщает РИА Новости, Трамп "дал указание минюсту (включая ФБР) опубликовать в открытом доступе все смс (экс-главы ФБР) Джеймса Коми, (экс-замдиректора ФБР) Эндрю Маккейба, (экс агента контрразведки ФБР) Питера Стржока, (юриста ФБР) Лисы Пейдж и (бывшего высокопоставленного сотрудника минюста США ) Брюса Ора, связанные с расследованием по России без редактуры".Как уже неоднократно сообщалось ранее, ряд республиканцев в Конгрессе США призвали Трампа рассекретить ключевые документы, касающиеся расследования ФБР "вмешательства России" в ходе президентских выборов 2016 года.