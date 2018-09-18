Анджелина Джоли уверена, что в борьбе за счастье все средства
хороши. Пока еще замужняя актриса поклялась в любви богатому британцу.
Анджелина Джоли уверена, что в борьбе за счастье все средства
хороши. Пока еще замужняя актриса поклялась в любви богатому британцу.
Как сообщает таблоид New Idea, Анжелина собирается стать женой
таинственного английского миллиардера. Она уже запланировала пышное свадебное торжество,
которое начнется с романтичной церемонии венчания. Сообщается, что праздник
пройдет в особняке жениха, у тесном кругу родственников и друзей.
На пути к новому счастью Джоли стоит единственная проблема – еще
пока законный муж Брэд Питт. Чтобы устранить помеху, артистка обратилась в суд
и попросила рассматривать дело о разводе, споры об опеке и разделе имущества отдельными
процессами. Если Фемида пойдет на встречу знаменитости, то она сможет продолжить
борьбу за детей и совместно нажитые финансы, параллельно создавая новую ячейку
общества, как свободная от брачных уз женщина.
Примечательно, что состоятельный муж сможет решить многие проблемы
Энджи. Статус супруги мужчины с огромным банковским счетом моментально сделает
ее более надежным опекуном для детей. Также Джоли понимает, что деньги любимого
могут быть серьезным подспорьем в юридических баталиях, тем более она уже
спустила уйму средств на адвокатов и пока не добилась результата.
Также издание отмечает, что Джоли и ее таинственный "денежный
мешок" уже успели обменяться клятвами. Пара провела торжественный ритуал, где прозвучали
обещания вечной любви и верности. Примечательно, что праздник был очень похож на тайную свадьбу: Анджелина была в белом и в держала в руках букет.
Напомним, что Джоли уже более двух лет не может оформить развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Знаменитости никак не договорятся, с кем останутся их младшие дети. Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной.