Анджелина Джоли уверена, что в борьбе за счастье все средства хороши. Пока еще замужняя актриса поклялась в любви богатому британцу.

Анджелина Джоли уверена, что в борьбе за счастье все средствахороши. Пока еще замужняя актриса поклялась в любви богатому британцу.Как сообщает таблоид New Idea, Анжелина собирается стать женойтаинственного английского миллиардера. Она уже запланировала пышное свадебное торжество,которое начнется с романтичной церемонии венчания. Сообщается, что праздникпройдет в особняке жениха, у тесном кругу родственников и друзей.На пути к новому счастью Джоли стоит единственная проблема – ещепока законный муж Брэд Питт. Чтобы устранить помеху, артистка обратилась в суди попросила рассматривать дело о разводе, споры об опеке и разделе имущества отдельнымипроцессами. Если Фемида пойдет на встречу знаменитости, то она сможет продолжитьборьбу за детей и совместно нажитые финансы, параллельно создавая новую ячейкуобщества, как свободная от брачных уз женщина.Примечательно, что состоятельный муж сможет решить многие проблемыЭнджи. Статус супруги мужчины с огромным банковским счетом моментально сделаетее более надежным опекуном для детей. Также Джоли понимает, что деньги любимогомогут быть серьезным подспорьем в юридических баталиях, тем более она ужеспустила уйму средств на адвокатов и пока не добилась результата.Также издание отмечает, что Джоли и ее таинственный "денежныймешок" уже успели обменяться клятвами. Пара провела торжественный ритуал, где прозвучалиобещания вечной любви и верности. Примечательно, что праздник был очень похож на тайную свадьбу: Анджелина была в белом и в держала в руках букет.Напомним, что Джоли уже более двух лет не может оформить развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Знаменитости никак не договорятся, с кем останутся их младшие дети. Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной.