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<a href="http://33live.ru/novosti/18-09-2018-eduard-markin-vy-v-samolyot-s-neopytnym-pilotom-xoteli-by-sest.html" target="_blank">Эдуард Маркин: «Вы в самолёт с неопытным пилотом хотели бы сесть?»</a> - Что важно в работе губернатора? Эдуард Маркин обратился с открытым письмом к жителям области. Известный дирижёр, народный артист России размышляет о качествах, которыми должен обладать руководитель региона. И просит вспомнить его слова перед тем, как идти на выборы.