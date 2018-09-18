К трагедии в сирийском небе привела цепочка случайностей и действия израильских летчиков. То, что российский самолет Ил-20 попал в прицел комплекса С-200, в первую очередь, виноваты пилоты F-16 ВВС Израиля. Но, согласно версиям, появившимся в Сети, экипаж российского самолета тоже мог совершить роковую ошибку.

К трагедии в сирийском небе привела цепочка случайностей идействия израильских летчиков. То, что российский самолет Ил-20 попал в прицел комплексаС-200, в первую очередь, виноваты пилоты F-16 ВВС Израиля. Но, согласно версиям, появившимся в Сети,экипаж российского самолета тоже мог совершить роковую ошибку.Согласно версии Минобороны, военный самолет радиоэлектроннойразведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20,шел на посадку в Хмеймим со стороны Средиземного моря.В этот момент четыре израильскихистребителя F-16,находившиеся над морем чуть дальше на несколько километров от суши, готовилисьоткрыть огонь по ранее намеченным целям на территории Сирии. (Обычно Израильбомбит базы Хезболлы, которая снабжает оружием своих палестинских сподвижников).Сирийские силы ПВО, обнаружив на радарах группу чужих самолетов,находящихся примерно в 80-ти километрах от берега, сразу же взяли их в прицел.Электроника зафиксировала цели и выпустила в сторону F-16 ракету. Видимо в момент старта взону ее действия залетел российский самолет.Согласно своим техническим характеристикам, уже в полете ракетасамостоятельно перенацелилась на Ил-20, так как он значительно больше израильскихистребителей. Система "свой-чужой", призванная обезопасить российскиесамолеты от комплекса С-200, в воздухе уже не работает: она опознает цели дозапуска ракеты.Экипаж российского самолета, оборудованного РЛС боковогообзора, инфракрасным сканером и оптическими датчиками, с большой долей вероятностивидел на экранах радаров, что в его сторону летит ракета, но сделать уже ничегоне мог. Несколько секунд военные с ужасом наблюдали, как со скоростью 4000километров в час к ним приближается смерть.Можно предположить, что израильские пилоты некоторое время леталина безопасном для них расстоянии от границы поражения С-200, специально выжидаяпоявление российского самолета. Когда он превратился в мишень, зная, что сирийскиеПВО не будут открывать огонь, летчики пристроились ему в хвост и выпустилиракеты по намеченным целям.В этом случае – налицо ошибка операторов С-200, которые несмогли распознать в метках на экране радара большой российский самолет. Но естьи другая версия, распространяемая в Сети: якобы Ил-20 сам подыскивал цели для системыС-200, передавая координаты наводчикам, но просто не успел покинуть зонупоражения или операторы ПВО спутали его с израильскими F-16.Очевидно, что при любом раскладе – не будь рядом сроссийским самолетом израильских истребителей, трагедии бы не произошло. Послеэтого инцидента Россия подготовит ответные действия. Как заявил верховныйглавнокомандующий Владимир Путин, это будут такие шаги, которые заметят все.Можно предположить, что для дополнительной безопасностироссийские самолеты радиоэлектронной разведки будут теперь сопровождатьсяистребителями. Не исключено, что наши военные консультанты проведутдополнительную работу с сирийскими офицерами, управляющими противоракетными комплексами.Напомним, что 17 сентября сирийскими силами ПВО надСредиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20. Причиной ударапослужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В результате погибли 15 российскихвоеннослужащих. В Москве расценили провокационные действия Израиля каквраждебные и оставили за собой право на адекватные ответный ответ.