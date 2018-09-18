В Евросоюзе спустя сутки отреагировали на новые данные по сбитому в 2014 году на Украине Boeing. Как и ожидалось, факты по рейсу МН17, представленные Россией, оказались никому не нужны.

В Евросоюзе спустя сутки отреагировали на новые данные по сбитомув 2014 году на Украине Boeing. Как и ожидалось, факты по рейсу МН17, представленные Россией,оказались никому не нужны.В ЕС заявили, что полностью доверяют работе международнойследственной группы и выводам ее расследования. Голландские следователи, напомним,обвиняют Россию в том, что это она сбила самолет.Накануне, 18 сентября российские военные подробно рассказалиоб истории ракеты "Бук", обломки которой с бортовым номером в маеэтого года демонстрировала международная следственная группа.По данным МинобороныРоссии, произведенная на заводе в городе Долгопрудном Московской области, ракетав 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого ракетав Россию не вывозилась.В международной следственной группе утверждают, что МН17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригадеВооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Эти обвинения строятся восновном на видео, снятым регистратором автомобиля, на котором тягач с"Буком" едет по территории Украины.Российские военные эксперты подробно проанализировали этикадры и пришли к выводу, что тягач с российской установкой "Бук"вмонтирован в видео. Причем, сделано это так топорно, что даже без подробныхобъяснений видно – машина с ракетной установкой едет по шоссе как-тонеестественно.Также на брифинге в Минобороны была представлена иперехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях вОдесской области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 иговорят, что могут повторить такую же операцию.