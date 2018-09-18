В Евросоюзе спустя сутки отреагировали на новые данные по сбитому
в 2014 году на Украине Boeing. Как и ожидалось, факты по рейсу МН17, представленные Россией,
оказались никому не нужны.
В Евросоюзе спустя сутки отреагировали на новые данные по сбитому
в 2014 году на Украине Boeing. Как и ожидалось, факты по рейсу МН17, представленные Россией,
оказались никому не нужны.
В ЕС заявили, что полностью доверяют работе международной
следственной группы и выводам ее расследования. Голландские следователи, напомним,
обвиняют Россию в том, что это она сбила самолет.
Накануне, 18 сентября российские военные подробно рассказали
об истории ракеты "Бук", обломки которой с бортовым номером в мае
этого года демонстрировала международная следственная группа.
По данным Минобороны
России, произведенная на заводе в городе Долгопрудном Московской области, ракета
в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого ракета
в Россию не вывозилась.
В международной следственной группе утверждают, что МН17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде
Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Эти обвинения строятся в
основном на видео, снятым регистратором автомобиля, на котором тягач с
"Буком" едет по территории Украины.
Российские военные эксперты подробно проанализировали эти
кадры и пришли к выводу, что тягач с российской установкой "Бук"
вмонтирован в видео. Причем, сделано это так топорно, что даже без подробных
объяснений видно – машина с ракетной установкой едет по шоссе как-то
неестественно.
Также на брифинге в Минобороны была представлена и
перехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в
Одесской области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 и
говорят, что могут повторить такую же операцию.