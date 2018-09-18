Известный российский фигурист Алексей Ягудин выступал на соревнованиях, преодолевая страшную боль. Спортсмену не верили и называли симулянтом – пока медики не обнаружили у него тяжелое заболевание.

Известный российский фигурист Алексей Ягудин выступал насоревнованиях, преодолевая страшную боль. Спортсмену не верили и называлисимулянтом – пока медики не обнаружили у него тяжелое заболевание.Тренер Татьяна Тарасова, которую Ягудин называет "ВеликойКитайской стеной", обвиняла своего воспитанника в трусости – она считала,что Алексей пытается свалить свои неудачи на льду на "мифическую боль вноге". И спортсмен вновь выходил на лед, одерживая победу за победой.Медики тоже считали, что фигурист абсолютно здоров – пока,наконец, не отправили его на МРТ. Тут врачам пришлось признать: с такой травмойневозможно не только кататься, но даже ходить. Но тому времени, как это выяснилось, сустав былуже почти полностью разрушен.Алексей Ягудин – четырехкратный чемпион мира, трехкратныйчемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.Спортсмен завоевал олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити. А выступления фигуриста"Зима" и "Человек в железной маске" признаны лучшими за всюисторию одиночного мужского фигурного катания.В личной жизни Ягудина тоже целый список побед. В 1999 годуон собирался жениться на знаменитой фигуристке Елене Бережной, вместе сТатьяной Тарасовой купил для нее кольцо. Но свадьба не состоялась. Не дошлодело до ЗАГСа и с известными красавицами Ляйсан Утяшевой, японской фигуристкойКиоко Ино, певицей Александрой Савельевой.Оказывается, сердце великого спортсмена еще с 13 лет былозанято Татьяной Тотьмяниной. Но соединиться им было был суждено лишь когда обаоставили большой спорт. По словам Ягудина, его жизнь с Татьяной – это драма сосчастливым концом. У них двое очаровательных девочек. И никакая олимпийскаямедаль не заменит той радости, которую приносят дети, признался фигурист в программе"Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия1".