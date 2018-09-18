Известный российский фигурист Алексей Ягудин выступал на
соревнованиях, преодолевая страшную боль. Спортсмену не верили и называли
симулянтом – пока медики не обнаружили у него тяжелое заболевание.
Известный российский фигурист Алексей Ягудин выступал на
соревнованиях, преодолевая страшную боль. Спортсмену не верили и называли
симулянтом – пока медики не обнаружили у него тяжелое заболевание.
Тренер Татьяна Тарасова, которую Ягудин называет "Великой
Китайской стеной", обвиняла своего воспитанника в трусости – она считала,
что Алексей пытается свалить свои неудачи на льду на "мифическую боль в
ноге". И спортсмен вновь выходил на лед, одерживая победу за победой.
Медики тоже считали, что фигурист абсолютно здоров – пока,
наконец, не отправили его на МРТ. Тут врачам пришлось признать: с такой травмой
невозможно не только кататься, но даже ходить. Но тому времени, как это выяснилось, сустав был
уже почти полностью разрушен.
Алексей Ягудин – четырехкратный чемпион мира, трехкратный
чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
Спортсмен завоевал олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити. А выступления фигуриста
"Зима" и "Человек в железной маске" признаны лучшими за всю
историю одиночного мужского фигурного катания.
В личной жизни Ягудина тоже целый список побед. В 1999 году
он собирался жениться на знаменитой фигуристке Елене Бережной, вместе с
Татьяной Тарасовой купил для нее кольцо. Но свадьба не состоялась. Не дошло
дело до ЗАГСа и с известными красавицами Ляйсан Утяшевой, японской фигуристкой
Киоко Ино, певицей Александрой Савельевой.
Оказывается, сердце великого спортсмена еще с 13 лет было
занято Татьяной Тотьмяниной. Но соединиться им было был суждено лишь когда оба
оставили большой спорт. По словам Ягудина, его жизнь с Татьяной – это драма со
счастливым концом. У них двое очаровательных девочек. И никакая олимпийская
медаль не заменит той радости, которую приносят дети, признался фигурист в программе
"Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия
1".