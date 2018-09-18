Гребешковая война между Францией и Британией, кажется, закончилась. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Пятой республики. Рыбаки составили соглашение - его передадут властям для окончательной доработки.

Гребешковая война между Францией и Британией, кажется, закончилась. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Пятой республики. Рыбаки составили соглашение — его передадут властям для окончательной доработки.А в ночь на вторник британские суда должны покинуть регион ловли гребешков — до 1 ноября, когда им можно будет вернуться. Конфликт начался около 15 лет назад из-за правил добычи морского деликатеса у берегов Нормандии.Британцы могут ловить там гребешков круглый год, а французы — только с октября по май. Из-за этого между рыбаками много раз случались конфликты, которые перерастали в драки.