Гибель 15 членов экипажа российского Ил-20 в Сирии - тема телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху сожалеет, что погибли российские военнослужащие. Но вину за это израильский премьер возложил исключительно на Сирию.

Гибель 15 членов экипажа российского Ил-20 в Сирии — тема телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху сожалеет, что погибли российские военнослужащие. Но вину за это израильский премьер возложил исключительно на Сирию."Сирия ответственная за крушение самолета", — заявил глава правительства Израиля.РИА Новости напоминает, что ранее в Минобороны России подчеркнули, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии 17 сентября 2018 года. Четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в этом районе рядом с базой базирования российского флота. В это время на посадку на авиабазу Хмеймим заходил с высоты 5 тысяч метров российский самолет-разведчик Ил-20. На его борту находились 15 членов экипажа. Российский самолет находился в 35 километров от сирийского побережья в тот момент, когда в него попала ракета сирийского комплекса ПВО С-200.В российском Минобороны посчитали, что израильские истребители нанесли удары управляемыми бомбами по сирийской территории, прикрываясь российским самолетом.Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии, завили российские военные. По данным израильской стороны, предупреждение все-таки поступило. Но, по разным данным, время между ударом и предупреждением не превышает 1-5 минут.Армия обороны Израиля заверила, что будет делиться с российской стороной всей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20.Владимир Путин подчеркнул, что когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. При этом глава российского государства призвал не сравнивать инцидент с гибелью Ил-20 и сбитый турецким истребителем F-16 российский самолет Су-24."Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", — пояснил российский президент.В связи с инцидентом в МИД России был вызван дипломатический представитель Израиля в Москве. Ей вручена нота протеста.