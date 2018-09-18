Полузащитник сборной России Александр Головин не сможет помочь Монако в матче Лиги чемпионов против испанского Атлетико. 23-летний футболист не вошел в список игроков, готовящихся к матчу.

Полузащитник сборной России Александр Головин не сможет помочь "Монако" в матче Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". 23-летний футболист не вошел в список игроков, готовящихся к матчу.Головин пришел летом из ЦСКА, но во время подготовки к сезону повредил голеностоп. Лечение Александра продолжалось почти месяц, и футболист вернулся в общую группу только на прошлой неделе. Головин был включен в заявку монегасков на игру с "Тулузой", но на поле не выходил."Монако" начинает турнир домашним матчем с "Атлетико". Также в группе В выступают бельгийский "Брюгге" и германская "Боруссия" из Дортмунда.