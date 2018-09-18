Стремление похудеть заставляет людей садиться на самые жёсткие диеты, вплоть до почти полного отказа от пищи. Однако всё больше научных работ доказывает, что периодическое голодание может иметь и другие положительные эффекты, помимо снижения веса. Один из них – омоложение сосудистой системы.

Стремление похудеть заставляет людей садиться на самые жёсткие диеты, вплоть до почти полного отказа от пищи. Однако всё больше научных работ доказывает, что периодическое голодание может иметь и другие положительные эффекты, помимо снижения веса.Так, ранее учёные выяснили, что четырёхдневные полуголодовки не только избавляют от жира, но и продлевают жизнь и даже повышают умственные способности. В другой работе медики установили, что голодание в течение суток способно приостановить старение стволовых клеток кишечника.В ходе нового исследования специалисты из Университета Джорджии в США обнаружили ещё один положительный эффект голодовок, связанный с омоложением.По словам авторов работы, при голодовках, низкокалорийных и низкоуглеводных диетах, а также во время длительных и интенсивных физических нагрузок и во время стресса в организме вырабатывается особая молекула, которая оказывает антивозрастной эффект на кровеносные сосуды. Потенциально это открытие может помочь в разработке новых методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний, связанных с нарушением работы сосудистой системы."По мере того, как люди стареют, они становятся более восприимчивы к болезням, таким как рак, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера. Возраст является самым важным фактором риска. Задержка старения – это основной путь к сокращению случаев [возникновения] заболеваний и снижению их тяжести", – рассказывает ведущий автор работы Мин-Хуэй Цзоу (Ming-Hui Zou).Он отмечает, что неотъемлемой частью общего старения организма является, конечно, износ кровеносных сосудов. Они становятся всё более подвержены различным повреждениям, и последствия могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни человека.Молекула, которая оказывает антивозрастной эффект на сосуды, называется бета-гидроксибутират. Это органическое соединение относится к кетоновым телам – продуктам обмена веществ, которые образуются в печени."Раньше исследования кетоновых тел были сосредоточены на энергетическом метаболизме, но эта работа показала, что существуют другие физиологические эффекты, которые регулируют клеточный цикл, замедляя прогрессирование старения", — поясняет Мин-Хуэй Цзоу в интервью изданию New Atlas.Согласно данным его команды, бета-гидроксибутират может замедлить как минимум один из видов клеточного старения – старение энтоделиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.Поясним, что изношенные клетки теряют одну из своих главных способностей: они перестают размножаться. Со временем старые клетки утрачивают полезные "навыки", а новых "поступлений" уже нет. В результате нарушается функционирование всего органа, в данном случае сосудистой системы.Между тем главный эффект бета-гидроксибутирата заключается в том, что он не только замедляет старение клеток эндотелия, но и способствует их делению, причём даже в тех случаях, когда оно уже замедлилось.Более того, учёные обнаружили, что, когда соединение связывается с определённым РНК-связывающим белком, это увеличивает активность транскрипционного фактора под названием Oct4 в гладких мышцах сосудов и эндотелиальных клетках. А он, в свою очередь, увеличивает защиту ДНК от повреждений, вызванных старением. (Правда, пока что такой эффект наблюдался лишь у мышей, которым делали инъекции бета-гидроксибутирата.)"Мы считаем, что это очень важное открытие, и мы работаем над поиском нового химического вещества, которое может имитировать функциональный эффект этого кетонового тела, – рассказывает Цзоу. – Мы пытаемся применить глобальный подход к снижению [случаев] сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Трудно убедить людей не есть в течение 24 часов, чтобы увеличить концентрацию бета-гидроксибутирата, не все могут это сделать, но если мы сможем найти то, что может имитировать этот эффект, это сделает жизнь более приятной и поможет бороться с болезнями".Также исследователи хотят больше узнать о механизме действия бета-гидроксибутирата. Логично предположить, что, если эти молекулы образуются при ограничении калорий или голодании, то переедание, напротив, подавляет их выработку, и это ускоряет клеточное старение сосудов, заключают исследователи.Научная статья с более подробным описанием открытия была опубликована в журнале Molecular Cell.Кстати, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что периодическим голоданием не стоит увлекаться: оно может увеличить риск развития диабета.