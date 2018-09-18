Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных в крушении самолета Ил-20. Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи сгибелью российских военных в крушении самолета Ил-20. Биньямин Нетаньяхупоговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.Израиль готов предоставить России всю необходимую информациюдля расследования крушения самолета Ил-20 в Сирии. Биньямин Нетаньяху предложилВладимиру Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля. По словам израильскогопремьера, в нынешней ситуации важно координировать действия Москвы иТель-Авива.Между Россией и Израилем с осени 2015 года действуетмеханизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и опасныхинцидентов. Они возможны при проведении операций в Сирии, где израильтянерегулярно атакуют объекты иранского контингента, напоминает РИА Новости.Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВКСРоссии Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16на провинцию Латакия. В этом же районе находился французский фрегат Auvergne,который, по некоторым данным, поддерживал самолеты огнем. Связь с экипажемИл-20 пропала над Средиземным морем около 23:00, когда тот находился в 35километрах от побережья Сирии.В российском оборонном ведомстве позже заявили, чтоизраильские летчики прикрылись самолетом Ил-20, подставив его под ударсирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих. Глава МинобороныСергей Шойгу подчеркнул, что вина за сбитый самолет Ил-20 и гибель экипажаполностью лежит на израильской стороне.В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, отметили в военном ведомстве.В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия готовит ответные действия поле инцидента с самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. По словам президента, это будут такие шаги, которые заметят все.