Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с
гибелью российских военных в крушении самолета Ил-20. Биньямин Нетаньяху
поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с
гибелью российских военных в крушении самолета Ил-20. Биньямин Нетаньяху
поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию
для расследования крушения самолета Ил-20 в Сирии. Биньямин Нетаньяху предложил
Владимиру Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля. По словам израильского
премьера, в нынешней ситуации важно координировать действия Москвы и
Тель-Авива.
Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует
механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и опасных
инцидентов. Они возможны при проведении операций в Сирии, где израильтяне
регулярно атакуют объекты иранского контингента, напоминает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВКС
России Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16
на провинцию Латакия. В этом же районе находился французский фрегат Auvergne,
который, по некоторым данным, поддерживал самолеты огнем. Связь с экипажем
Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00, когда тот находился в 35
километрах от побережья Сирии.
В российском оборонном ведомстве позже заявили, что
израильские летчики прикрылись самолетом Ил-20, подставив его под удар
сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих. Глава Минобороны
Сергей Шойгу подчеркнул, что вина за сбитый самолет Ил-20 и гибель экипажа
полностью лежит на израильской стороне.
В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, отметили в военном ведомстве.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия готовит ответные действия поле инцидента с самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. По словам президента, это будут такие шаги, которые заметят все.