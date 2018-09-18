Минобороны Израиля прервало молчание по поводу инцидента с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Тель-Авив не считает себя ответственным за трагедию – по его мнению, виновны Дамаск и Тегеран.

Минобороны Израиля прервало молчание по поводу инцидента сроссийским самолетом Ил-20 в Сирии. Тель-Авив не считает себя ответственным затрагедию – по его мнению, виновны Дамаск и Тегеран.Факт бомбежки сирийских военных объектов в ночь на 18сентября израильские военные признали. Однако в крушении самолетарадиоэлектронной разведки российских ВКС виновны вовсе не они – а Сирия, Иран иливанское движение "Хезболлах". Как отмечается в сообщении ведомства,Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всюнеобходимую информацию для расследования инцидента.Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажаисчез с радаров около 23:00 в понедельник, 17 сентября, в 35 километрах отпобережья Сирии. Он возвращался на базу Хмеймим. В это же самое времяизраильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции наносили ракетные удары пообъектам в прибрежной сирийской провинции Латакия.В Париже поспешили заявить,что к инциденту с самолетом отношения не имеют. Что же касается израильских летчиков, то, по данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, они подставили его под удар сирийской ПВО, передает РИА Новости.Министр обороны России заявил во время разговора с главойизраильского военного ведомства Авигдором Либерманом, что вина за сбитый вСирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 лежит на Тель-Авиве. ДействияВоенно-воздушных сил Израиля Шойгу назвал безответственными. Министрподчеркнул, что, несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасныхинцидентов, командование российской группировки войск было оповещено только заодну минуту до нанесения удара израильскими истребителями F-16. Результатом таких действий стала гибель российского самолета Ил-20 и 15 военнослужащих.