Минобороны Израиля прервало молчание по поводу инцидента с
российским самолетом Ил-20 в Сирии. Тель-Авив не считает себя ответственным за
трагедию – по его мнению, виновны Дамаск и Тегеран.
Минобороны Израиля прервало молчание по поводу инцидента с
российским самолетом Ил-20 в Сирии. Тель-Авив не считает себя ответственным за
трагедию – по его мнению, виновны Дамаск и Тегеран.
Факт бомбежки сирийских военных объектов в ночь на 18
сентября израильские военные признали. Однако в крушении самолета
радиоэлектронной разведки российских ВКС виновны вовсе не они – а Сирия, Иран и
ливанское движение "Хезболлах". Как отмечается в сообщении ведомства,
Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю
необходимую информацию для расследования инцидента.
Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажа
исчез с радаров около 23:00 в понедельник, 17 сентября, в 35 километрах от
побережья Сирии. Он возвращался на базу Хмеймим. В это же самое время
израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции наносили ракетные удары по
объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия.
В Париже поспешили заявить,
что к инциденту с самолетом отношения не имеют. Что же касается израильских летчиков, то, по данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, они подставили его под удар сирийской ПВО, передает РИА Новости.
Министр обороны России заявил во время разговора с главой
израильского военного ведомства Авигдором Либерманом, что вина за сбитый в
Сирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 лежит на Тель-Авиве. Действия
Военно-воздушных сил Израиля Шойгу назвал безответственными. Министр
подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных
инцидентов, командование российской группировки войск было оповещено только за
одну минуту до нанесения удара израильскими истребителями F-16. Результатом таких действий стала гибель российского самолета Ил-20 и 15 военнослужащих.