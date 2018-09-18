Мы всегда предупреждаем об авиаударах заранее. Нужно прослушать переговоры участников, чтобы разобраться в произошедшем, — заявил в прямом эфире программы 60 минут израильский политолог Саймон Ципис.

"Мы всегда предупреждаем об авиаударах заранее. Нужно прослушать переговоры участников, чтобы разобраться в произошедшем", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" израильский политолог Саймон Ципис.Так он прокомментировал инцидент со сбитым над Сирией российским самолетом Ил-20.Политолог напомнил, что, начиная с 2015 года, когда Россия ввела свой контингент на территорию Сирии, был выстроен механизм четкой координации между израильскими ВВС и российскими ВКС.Однако предупреждение об ударе российские летчики получили лишь за минуту до нанесения удара. Ципис уточнил, что обычно израильские самолеты наносят удары со стороны Средиземного моря, чтобы не попасть под огонь ПВО. Российский самолет возвращался с дежурства также со стороны моря. "Это была ошибка, и сирийские ПВО его сбили", — считает Саймон Ципис.Израильский политолог объяснил, почему Израиль наносит авиаудары по территории Сирии. Это связано с тем, что Иран представляет для Израиля стратегическую опасность. Иран неоднократно угрожал Израилю, союзнику США на Ближнем Востоке, уничтожением.В 2016 году военные Израиля неоднократно заявляли, что наносят удары по объектам террористов в Сирии. Однако по странному стечению обстоятельств "случайными жертвами" снова становились преимущественно сирийские и иранские военные.Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем вечером 17 сентября сирийскими ПВО, которые отражали удары израильской авиации. Как заявили в Минобороны РФ, Израиль слишком поздно предупредил Москву об ударе. Его истребители прикрывались российским Ил-20, что привело к гибели 15 военнослужащих России.