Максимальный штраф для депутатов за прогулы пленарных
заседаний останется неизменным. Если народный избранник целый месяц не будет
ходить в Госдуму, то он лишится всей зарплаты.
Максимальный штраф для депутатов за прогулы пленарных
заседаний останется неизменным. Если народный избранник целый месяц не будет
ходить в Госдуму, то он лишится всей зарплаты.
В связи с увеличением числа пленарных заседаний Госдума внесла
изменения в регламент, и теперь в случае отсутствия депутата на заседании
палаты без уважительной причины из его зарплаты вычтут 1/9 от общей суммы. Получается,
что, если парламентарий пропустит все девять пленарных заседаний месяца, он
лишится всей своей зарплаты.
Ранее, когда было шесть пленарных заседаний в месяц, штраф
составлял шестую часть от зарплаты. С инициативой увеличить число дней для
активной работы и выдедить больше времени для работы в зале выступил спикер
Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, новый порядок работы решает вопросы
дисциплины.
Активная борьба с прогулами Госдуме VII созыва началась с первого дня работы.
В частности, были приняты поправки в
регламент об ужесточении депутатской дисциплины – прогульщиков
практически не осталось.
Также парламентарии теперь голосуют на заседаниях
палаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования",
народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого
закона.
По инициативе Вячеслава Володина были приняты решения
по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения
работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный
транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана
их значимость.
Напомним, что 27 августа открылась осенняя сессия Госдумы.
Он будет самой короткой, но очень насыщенной. Количество пленарных заседаний увеличено, и теперь они проводятся не дважды,
а трижды в неделю – по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00 без
перерыва на обед.
Одним из важных законов, который рассмотрят парламентарии
этой осенью – правительственная инициатива о совершенствовании пенсионного
законодательства. Всего в комитетах палаты находится 1121 законопроект, все они
направлены на повышение качества жизни граждан и улучшение экономической
ситуации в стране.