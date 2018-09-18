Максимальный штраф для депутатов за прогулы пленарных заседаний останется неизменным. Если народный избранник целый месяц не будет ходить в Госдуму, то он лишится всей зарплаты.

Максимальный штраф для депутатов за прогулы пленарныхзаседаний останется неизменным. Если народный избранник целый месяц не будетходить в Госдуму, то он лишится всей зарплаты.В связи с увеличением числа пленарных заседаний Госдума внеслаизменения в регламент, и теперь в случае отсутствия депутата на заседаниипалаты без уважительной причины из его зарплаты вычтут 1/9 от общей суммы. Получается,что, если парламентарий пропустит все девять пленарных заседаний месяца, онлишится всей своей зарплаты.Ранее, когда было шесть пленарных заседаний в месяц, штрафсоставлял шестую часть от зарплаты. С инициативой увеличить число дней дляактивной работы и выдедить больше времени для работы в зале выступил спикерГосдумы Вячеслав Володин. По его словам, новый порядок работы решает вопросыдисциплины.Активная борьба с прогулами Госдуме VII созыва началась с первого дня работы.В частности, были приняты поправки врегламент об ужесточении депутатской дисциплины – прогульщиковпрактически не осталось.Также парламентарии теперь голосуют на заседанияхпалаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования",народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждогозакона.По инициативе Вячеслава Володина были приняты решенияпо эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспеченияработы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебныйтранспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказанаих значимость.Напомним, что 27 августа открылась осенняя сессия Госдумы.Он будет самой короткой, но очень насыщенной. Количество пленарных заседаний увеличено, и теперь они проводятся не дважды,а трижды в неделю – по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00 безперерыва на обед.Одним из важных законов, который рассмотрят парламентарииэтой осенью – правительственная инициатива о совершенствовании пенсионногозаконодательства. Всего в комитетах палаты находится 1121 законопроект, все онинаправлены на повышение качества жизни граждан и улучшение экономическойситуации в стране.