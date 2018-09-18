Лидер КНДР Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на торжественном приеме супом из акульих плавников и корейскими разносолами из диких растений, сладкой рисовой кашей и морепродуктами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на торжественном приеме супом из акульих плавников и корейскими разносолами из диких растений, сладкой рисовой кашей и морепродуктами.Как передает РИА Новости, произнеся тосты, лидеры двух корейских стран отпили из высоких бокалов красное виноградное вино и приступили к еде.На приеме присутствовали около 200 представителей Южной Кореи и примерно 50 северкорейцев во главе с хозяином межкорейского саммита в Пхеньяне Ким Чен Ыном и его женой Ли Соль Чу​​​.Присутствующие лакомились также ветчиной с дыней, кефалевым супом, маринованными корнями белого колокольчика "тораджи" и прочими закусками. Гости запивали их белой пхеньянской и женьшеневой водками.Мун Чжэ Ин вручил Ким Чен Ыну в качестве подарка старинную карту некогда единой Кореи.На их первой встрече 27 апреля в демилитаризованной зоне лидер КНДР угостил президента Южной Кореи лапшой, традиционно приготовляемой в Северной Корее из гречки.