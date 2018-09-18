Кинолог с собакой помогли найти заблудившегося мужчину. Эта история произошла в конце августа этого года. Двое владимирцев обратились за помощью к правоохранителям. Их папа проходил лечение в медицинском учреждении. Пошёл прогуляться в лес и заблудился. Телефон у мужчины отключился. Подробнее в сюжете Игоря Липского.

Кинолог с собакой помогли найти заблудившегося мужчину. Эта история произошла в конце августа этого года. Двое владимирцев обратились за помощью к правоохранителям. Их папа проходил лечение в медицинском учреждении. Пошёл прогуляться в лес и заблудился. Телефон у мужчины отключился. Подробнее в сюжете Игоря Липского.Заблудился в лесу и попал в болото. Полицейский-кинолог со служебной собакой помогли найти пенсионера, заблудившегося в лесу. В конце августа папа Ирины и Владимира находился на лечении в одном из медицинских учреждений. Пошёл гулять в лес и не вернулся. Мужчина позвонил родным, сообщил, что заблудился. Затем телефон отключился. Взволнованные родные незамедлительно отправились на поиски мужчины. Самостоятельно найти пенсионера не удалось. За помощью обратились к правоохранителям.Ирина Чемрат, жительница г. Владимира: "Своими силами мы не могли подействовать ни на что. Мы даже не знали, где он находился. Потом у него вообще выключился телефон. Естественно, у нас началась паника".К месту происшествия незамедлительно направили полицейский наряд. В поисках также были задействованы представители экстренных служб и волонтеры. Родные пояснили, что пострадавшему в любую минуту может потребоваться медицинская помощь. Оценив ситуацию, правоохранители решили привлечь к поискам полицейского-кинолога со служебной собакой. К этому моменту поисковая операция продолжалась уже более восьми часов.Алена Липская, полицейский-кинолог: "Мне дали вещи данного гражданина, которые ему принадлежат, и мы отправились на поиски".В какой-то момент пёс Ульрих неожиданно свернул в сторону. Алёна Липская с группой отправилась за четвероногим "напарником".Алена Липская, полицейский-кинолог: "Шли долго. Прошли 2,5 км. По лесам, по полям лазили, по болотам. Ну и в итоге, когда уже начали приближаться, собака у меня резко свернула в поле. Соответственно, мы пошли за ним. Мы разделились на троих, на 3 группы. И дошли до болота".Владимир Чемрат, житель г. Владимира: "Когда кинолог нашёл с собакой, мы подбежали, увидели, что отец в болоте. Достали его. Он был, конечно, уставший, сильно обессилен. Потом, когда поехали в больницу, поняли, что достаточно далеко он зашёл в лес. Сейчас его уже выписали. Всё хорошо".В общей сложности поисковая операция заняла около 12 часов. Родные выразили благодарность всем участникам поисковой операции. Особо они отметили профессионализм старшего сержанта полиции Алены Липской и её четвероногого "напарника" Ульриха.