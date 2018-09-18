Несколько дней назад было озвучено имя нового главы администрации города Костромы. Им стал экс-заместитель губернатора Алексей Смирнов. Что ждёт его на посту?

Несколько дней назад было озвучено имя нового главы администрации города Костромы. Им стал экс-заместитель губернатора Алексей Смирнов. Что ждёт его на посту?Заявление о прекращении полномочий, которое направил в городскую думу прежний глава администрации Виктор Емец, стало шоком для костромичей. Шутка ли: в разгаре ремонтные кампании, перипетии с мостом и пассажирским транспортом. В отставку по собственному желанию бывший сити-менеджер отправился 6 июля, резюмировав: «Я уверен, что все начатые проекты в городе будут успешно реализованы». Свой уход Виктор Емец мотивировал личными причинами.Без интригиВ конкурсе по выбору нового главы администрации Костромы решились принять участие 12 человек. Первым документы подал Алексей Смирнов, тогда – заместитель губернатора, по предложению Сергея Ситникова. Изначально конкуренция была сильная, но до стадии собеседования 5 человек не добрались – проблемы с документацией и представленными сведениями. Глава города, он же председатель конкурсной комиссии, Юрий Журин заметил: «Скорее всего, это произошло по причинам неопытности кандидатов или небрежности, проявленной ими при подготовке пакета документов».Лидерство опытного управленца сохранялось всё время. Не случилось сюрприза и на финальном голосовании в городской думе 5 сентября: Алексей Смирнов набрал 30 голосов из 35 возможных. Его ближайший соперник Владимир Бутылкин получил три голоса.Болевые точкиПриход к власти случился в неспокойное время. В ближайшей перспективе – отопительный сезон, который в Костроме каждый год проходит не без проблем. Многочисленные отключения из-за прорывов держат в напряжении тысячи жителей. Сейчас идут проверки многоквартирных домов.Непростая ситуация и с вывозом мусора. Количество жалоб от костромичей растёт. По данным комитета городского хозяйства, наиболее остро стоит вопрос с вывозом крупногабаритного мусора. В один из первых рабочих дней новый глава выехал с проверкой контейнерных площадок в жилом секторе.«Алексей Смирнов поручил подготовить интерактивную карту, сформированную по обращениям граждан на несвоевременный вывоз мусора, - отметили в пресс-службе администрации города Костромы. - Визуализированная схема будет обновляться ежедневно. По внесённым в неё адресам комитет городского хозяйства и управление муниципальных инспекций должны незамедлительно принимать меры».Алексей Смирнов после назначения сразу проконтролировал ремонт местных дорог, а также централизованной канализации в пос. Северный. Внимания удостоилось и строительство с участием федеральных средств социальных объектов в Заволжье - новой школы на 1000 учеников и детского сада на 220 мест. Избранный глава администрации отметил по поводу возведения учебного заведения: «Основная задача на сегодня – ускориться и вернуться к соблюдению плановых сроков работ». На контроле – капитальный ремонт моста, где работы должны быть завершены к 1 ноября.Головы полетят?«Резких движений не будет», - пообещал Алексей Смирнов. Это касается, в том числе, команды администрации. Но перестановки не исключаются. Что касается направлений работы, предполагается усилить поиск новых источников финансирования и взаимодействие с федеральными структурами. Развитие туризма, сфера ЖКХ и строительства, мероприятия по оздоровлению Волги - в приоритете. Что из планов реализуется, покажет время. А его в запасе у Алексея Смирнова не так много: должность он будет занимать в период полномочий Думы города Костромы VI созыва, до 2020 года.ДосьеАлексей Смирнов, 49 лет. Образование: высшее. Костромской технологический институт по специальности «Лесоинженерное дело». Опыт управленческой работы: с 2013 года - заместитель губернатора Костромской области, с 2009 года - глава Парфеньевского района. Ранее руководил компаниями. В 90-е годы был начальником Сумароковского лосиного комплекса Костромского мехлесхоза, работал главным механиком Парфеньевского лесхоза.Тем временемВ единый день голосования, 9 сентября, на территории Костромской области проводилось 11 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. По данным региональной избирательной комиссии, на выборах главы Нерехтского района победу одержал действующий руководитель Игорь Малякин, за него проголосовали 71,2% пришедших на выборы жителей. Новым главой центрального Островского сельского поселения избран Андрей Воскресенский (68,29 %). В посёлке Чистые Боры Буйского района главой избран Андрей Травкин (72,2 %). В ряде мест укрепила позиции прежняя власть. Обновились и составы местных советов депутатов. Досрочные выборы в органы местного самоуправления городского округа город Мантурово назначены на 14 октября.