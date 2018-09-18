Во вторник, 18 сентября, шестью матчами продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе местный Салават Юлаев принимал новосибирскую Сибирь и одержал победу со счетом 3:1.

Во вторник, 18 сентября, шестью матчами продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе местный "Салават Юлаев" принимал новосибирскую "Сибирь" и одержал победу со счетом 3:1.В составе победителей шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (11-я минута), Антон Бурдасов (22-я) и Линус Умарк (56-я). У проигравших на 26-й минуте отличился Владимир Первушин."Салават Юлаев" одержал пять побед в восьми матчах и с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Сибирь" потерпела восьмое поражение в восьми стартовых играх и без набранных баллов остается худшей командой КХЛ.В другом матче игрового дня омский "Авангард" в Астане одержал победу над местным "Барысом" в серии буллитов со счетом 4:3. Для сибирского клуба эта победа стала шестой в семи матчах. С 12 очками "Авангард" идет вторым в Восточной конференции.