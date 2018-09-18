Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчами в Москве и Сочи. В обеих встречах хозяева потерпели поражения. Спартак проиграл Автомобилисту 2:4, а ХК Сочи магнитогорскому Металлургу 1:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчами в Москве и Сочи. В обеих встречах хозяева потерпели поражения. "Спартак" проиграл "Автомобилисту" 2:4, а ХК "Сочи" магнитогорскому "Металлургу" 1:2.Нападающий "Автомобилиста" Кирилл Лямин огорчил спартаковцев на 4 минуте. Через 4 минуты Роберт Ганзл восстановил равновесие. Первый период завершился вничью 1:1. После перерыва Александр Кучерявенко вывел уральцев вперед, а Дэн Секстон в большинстве увеличил преимущество гостей. Спартаковец Вячеслав Лещенко также использовал численное преимущество – 2:3. Но отыграться "Спартаку" не удалось. Более того, в третьем периоде Стефан Да Коста закрепил победу "Автомобилиста" 4:2.В Сочи хозяева вели после двух периодов 1:0 после гола Эрика О'Делла. Но в третьем периоде нападающие "Магнитки" Деннис Расмуссен и Роман Любимов переписали сценарий матча – 2:1."Автомобилист" выиграл седьмой матч и с 14 очками уверенно лидирует на Востоке. 10 очков и третье место у "Металлурга". У "Сочи" 7 очков и 7 место в Западной конференции. "Спартак", набравший 6 очков, идет 9-м.