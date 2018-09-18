Затопило фекалиями…и речь не о подвалах, а о квартирах в пятиэтажке! Страдают собственники дома номер 14 по проспекту Ленина. Проблемы с канализацией начались несколько недель назад. И совпали они с капитальным ремонтом крыши. Среди пострадавших есть даже экстрасенс. У неё в этом доме офис. Испортится ли теперь у работников Фонда капремонта карма? И как работы по замене кровли связаны с коммуникациями? Разбираемся в нашем следующем материале.

Затопило фекалиями…и речь не о подвалах, а о квартирах в "пятиэтажке"! Страдают собственники дома номер 14 по проспекту Ленина. Проблемы с канализацией начались несколько недель назад. И совпали они с капитальным ремонтом крыши. Среди пострадавших есть даже экстрасенс. У неё в этом доме офис. Испортится ли теперь у работников Фонда капремонта карма? И как работы по замене кровли связаны с коммуникациями? Разбираемся в нашем следующем материале.(пр-т Ленина)Центр психологической помощи находится на первом этаже этого дома. Работает здесь астролог Ольга Долгих. Приём ведёт не каждый день, частенько уезжает в Москву. Приехав в субботу, 15 сентября, и зайдя в помещение, медиуму самой понадобилась помощь. Её офис был затоплен. По полу плавали фекалии, окурки и строительный шлак.Ольга Долгих, астролог-медиум: "Такой для меня был стресс, когда я смотрела на этот унитаз и он изрыгал фекалии, и я час ничего не могла сделать, потому что не перекрывались вентили и аварийная служба тоже не перекрыла, и час на меня вот это, и я побежала по соседям".Когда теперь центр Ольги Долгих возобновит свою работу, экстрасенс сказать не может. Здесь нужна не одна генеральная уборка. К тому же часть магических вещей пришла в негодность."Самое главное, за что я переживаю, это 81 тысяча, вот этот матрас, 81 тысяча. Он был тоже насквозь, и я за него очень сильно переживаю. Ещё тут были простые матрасы, но я их выбросила, одеяла были - выбросила".Общий ущерб Ольга Долгих ещё не считала. Астролог написала заявление в управкомпанию, та составила акт, где зафиксировала факт потопа. По словам женщины, порчу насылать на виновников аварии она не будет. Действовать намерена в рамках закона, без привлечения потусторонних сил.Ольга Долгих, астролог-медиум: "Я, конечно, такой "фигнёй" заниматься не буду, потому что лучше им ударить по карману в данной ситуации, это так и по карману я им ударю очень крепко, и очень хочу, чтобы про них все всё знали".В первую очередь, претензии у женщины к управкомпании. Почему работники аварийной бригады не смогли перекрыть воду? Потому что все вентили гнилые и старые, отвечает на свой же вопрос ясновидящий психолог. В обслуживающей организации эту информацию подтвердили.Наталья Барышева, инженер управкомпании ЖРЭП №8: "Сейчас замена всех вентилей идёт в процессе. Три подъезда заменили, а четвёртый не все заменили. Дело случая". - "Когда там вентили поменяют?" - "Я думаю, не раньше следующей недели".И это уже не первый случай фекального потопа. Помимо офиса пострадали и квартиры по соседству. Проблемы начались несколько недель назад, говорит старшая по дому. Как раз в это время в "пятиэтажке" стали ремонтировать кровлю. Именно подрядчик, которого нашёл Фонд капремонта, и повредил систему канализации, рассказывает жительница. Об этом ей сообщили и в управляющей компании.Елена Кочуева, старшая по дому № 14: "Они вынули фановые трубы, это трубы, которые выходят из чердака наверх для того, чтобы хорошо работала канализация, и оказались в полу отверстия, и туда сыпется шлак, которым засыпан чердак. Получается, пробка в канализационном стояке, и это всё безобразие течёт через унитаз наверх и затапливает квартиру".Сергей Гудков, зам. гендиректора регионального Фонда капремонта: "Конечно, за подрядчика заступаться не буду. У нас бывали случаи, что при смене фановых труб где-то культура производства хромает. Дом не сдан. Я думаю, общий язык найдём на комиссии. Сейчас без комиссии огульно давать заключение в кабинете, что это только вина подрядчика, наверное, не очень правильно, но мы его, в свою очередь, и не защищаем. Комиссия скажет, так установит причины, и если это будет вина подрядчика, подрядчик возместит, 100 процентов, все ущербы собственникам".По всей вероятности, комиссия вынесет вердикт о чей-либо виновности уже на этой неделе. Что касаемо дальнейших аварий, то в фонде капремонта заявили, что выводы сделаны и больше фекалии в квартирах граждан и офисе экстрасенса из унитаза всплывать не должны.