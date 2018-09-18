Гости на свадьбе в Чечне устроили массовую драку за право следовать за машиной жениха. Стычка произошла непосредственно у ворот дома невесты, где несколько водителей не уступали друг другу дорогу.

Гости на свадьбе в Чечне устроили массовую драку за право следовать за машиной жениха. Стычка произошла непосредственно у ворот дома невесты, где несколько водителей не уступали друг другу дорогу.Согласно традиции, первый из гостей, прибывающий вслед за женихом в дом невесты, получает ценный подарок. Прежде это было своего рода соревнование, в котором молодые люди на лошадях демонстрировали свою удаль. Ныне же непарнокопытные уступили место четырехколесным, но от этого дорожные "поединки" стали еще ожесточеннее — водители бьют и сталкивают машины конкурентов, лишь бы первым оказаться у импровизированной финишной черты.В снятом на видео случае автомобильное противостояние переросло в массовую драку, причем участие в ней принимали не только молодые люди, а сам "спарринг" проходил под несмолкающую стрельбу.Чем закончилось дело и кто же в итоге первым оказался за воротами, остается неизвестным.