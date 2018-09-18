Степной пожар в районе поселка Рысаево, вблизи Медногорска, не на шутку испугал местных жителей. В течение дня огонь приблизился еще к двум поселкам – Идельбаево и Сарбаево. В последнем огонь перекинулся на жилые дома, придомовые постройки и железнодорожный переезд.

Степной пожар в районе поселка Рысаево, вблизи Медногорска, не на шутку испугал местных жителей. В течение дня огонь приблизился еще к двум поселкам – Идельбаево и Сарбаево. В последнем огонь перекинулся на жилые дома, придомовые постройки и железнодорожный переезд.Из 39 жителей поселка Сарбаево, 37 — пенсионеры, 13 из которых находятся на соцобслуживании. Социальные работники и муниципальные службы помогают приготовиться на случай экстренной эвакуации. Вот только покидать дома многие из старожилов отказываются наотрез."Населенные пункты готовы к эвакуации, соответствующие эвакуационные мероприятия уже проведены, в рамках подготовки организовано продвижение колонны, в готовности уже развернуты пункты временного размещения", — отметил Андрей Щербина, руководитель оперативного штаба ГУ МЧС России по Оренбургской области.На борьбу с огнем направлено более 80 сотрудников региональных и муниципальных противопожарных подразделений, 22 единицы техники. Вертолёт Ми-8 и самолет Ил-76 военно-транспортного полка министерства обороны. В пострадавших деревнях дежурит скорая помощь.Чтобы пожарные машины беспрепятственно проезжали к очагам пожара ограничили автомобильное движение по трассе Кувандык — Медногорск. Угроза населенным пунктам отсутствует, но пожарные не исключают: ситуация может измениться в худшую сторону.