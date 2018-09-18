План главы ВТБ Андрей Костин по отказу от американской валюты в экономике поддержал Минфин России. Доллар не должен быть элементом обычного делового оборота, считает замминистра российских финансов Алексей Моисеев. Никто не предлагает запрет на хождение доллара, - при этом добавил Моисеев.

План главы ВТБ Андрей Костин по отказу от американской валюты в экономике поддержал Минфин России. Доллар не должен быть элементом обычного делового оборота, считает замминистра российских финансов Алексей Моисеев. "Никто не предлагает запрет на хождение доллара", — при этом добавил Моисеев.Замглавы Минфина добавил, что расчеты России с другими странами должны вестись в национальных валютах, экспорт товаров из России должен оплачиваться в рублях или национальных валютах стран-покупателей, сообщает РИА Новости. Расчеты между российскими организациями в иностранных валютах также должны быть минимализированы, особенно в тех случаях, где в этом нет необходимости.План Андрея Костина по отказу от доллара опубликовала газета "Известия". В нем несколько направлений. Одно из первых – ускоренный переход с доллара в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты – евро, юань или рубль. Второй пункт – перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Третье предложение Костина — создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. И, наконец, четвертый пункт предложения — лицензирование всех участников фондового рынка так, чтобы все они работали по единым правилам."Есть еще целый ряд более мелких вопросов. Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься", — ранее пояснил глава ВТБ Андрей Костин.Уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, отметил на Московском финансовом форуме Костин.Направленный на дедолларизацию и деофшоризацию экономики России план ВТБ Андрей Костин попросил поддержать в июле 2018 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Это позволит, по мнению главы ВТБ, дополнительно защитить российский финансовый сектор от внешних факторов.