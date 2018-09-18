Известный российский теннисист Михаил Южный, который ранее объявил о завершении карьеры, рассказал, что никогда бы не подумал, что сможет играть на высоком уровне так долго.

Известный российский теннисист Михаил Южный, который ранее объявил о завершении карьеры, рассказал, что никогда бы не подумал, что сможет играть на высоком уровне так долго.В июне Южному исполнилось 36 лет. С 16 по 23 сентября в Санкт-Петербурге пройдет турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который станет последним в карьере россиянина."Я могу сказать, что провел отличную карьеру, — сказал Южный, которого цитирует РИА Новости. — Я никогда не думал, что смогу играть до 2018 года, еще и на высоком уровне."Отметим, что Южный за свою долгую профессиональную карьеру выиграл десять титулов в одиночном разряде на турнирах ATP и один раз вместе со сборной России побеждал в Кубке Дэвиса.