Многодетные
родители получат ежегодный оплачиваемый отпуск, причем в удобное для
них время. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 18 сентября,
приняла соответствующий законопроект во втором чтении.
Многодетные
родители получат ежегодный оплачиваемый отпуск, причем в удобное для
них время. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 18 сентября,
приняла соответствующий законопроект во втором чтении.
Нормативно-правовой
акт предлагает дополнить Трудовой кодекс России положением, которое
гласит, что работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет,
смогут получить ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное
время. В первом чтении законопроект был принят в июне этого года.
"Это
социальная инициатива, которая призвана сделать жизнь многодетных семей
комфортнее", – отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы напомнил, что защита детей и укрепление семейных
ценностей являются приоритетными задачами, которые обозначил президент
Владимир Путин. "И они должны находиться в центре нашего внимания", -
добавил законодатель.
По
данным думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, в России в
настоящее время более 1,5 миллиона многодетных семей. Из них с тремя
детьми – 1,233 миллиона, с четырьмя – 232 тысячи. Семей, где пять и
более детей насчитывается порядка 95 тысяч.
Напомним,
в июле этого года Вячеслав Володин призвал депутатов
сосредоточиться на защите трудовых прав женщин. По его словам,
соответствующие вопросы по-прежнему актуальны и требуют законодательного
решения. Прежде всего, это касается размера заработной платы.
Председатель нижней палаты подчеркнул, что иногда вероятность того, что
женщина может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения
по службе. Несправедливо и то, подчеркнул Володин, что в первую очередь
работодатели увольняют представительниц прекрасного пола, полагая, что
воспитание детей отвлекает их от трудовой деятельности.