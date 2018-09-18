Многодетные родители получат ежегодный оплачиваемый отпуск, причем в удобное для них время. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 18 сентября, приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

Многодетныеродители получат ежегодный оплачиваемый отпуск, причем в удобное дляних время. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 18 сентября,приняла соответствующий законопроект во втором чтении.Нормативно-правовойакт предлагает дополнить Трудовой кодекс России положением, котороегласит, что работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет,смогут получить ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобноевремя. В первом чтении законопроект был принят в июне этого года."Этосоциальная инициатива, которая призвана сделать жизнь многодетных семейкомфортнее", – отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.Спикер Госдумы напомнил, что защита детей и укрепление семейныхценностей являются приоритетными задачами, которые обозначил президентВладимир Путин. "И они должны находиться в центре нашего внимания", -добавил законодатель.Поданным думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, в России внастоящее время более 1,5 миллиона многодетных семей. Из них с тремядетьми – 1,233 миллиона, с четырьмя – 232 тысячи. Семей, где пять иболее детей насчитывается порядка 95 тысяч.Напомним,в июле этого года Вячеслав Володин призвал депутатовсосредоточиться на защите трудовых прав женщин. По его словам,соответствующие вопросы по-прежнему актуальны и требуют законодательногорешения. Прежде всего, это касается размера заработной платы.Председатель нижней палаты подчеркнул, что иногда вероятность того, чтоженщина может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвиженияпо службе. Несправедливо и то, подчеркнул Володин, что в первую очередьработодатели увольняют представительниц прекрасного пола, полагая, чтовоспитание детей отвлекает их от трудовой деятельности.