В Следственном комитете о таком происшествии даже не слышали

В Следственном комитете о таком происшествии даже не слышалиМошенники нашли новый способ обмана доверчивых владимирцев. На этот раз они собирают деньги на лечение маленького ребенка.По информации из сообщения, которое активно стали распространять в социальных сетях, 11 августа в городе Александров произошла трагедия. Девочку зверски избили и изнасиловали посреди леса. Сейчас она якобы лежит коме в местной больнице и на ее лечение нужны немалые средства. А отец-одиночка не потянет большие затраты.В Следственном комитете даже не слышали о подобном происшествии. По данным пресс-службы СК, никаких изнасилований детей, о котором говорят мошенники, не было.«Спекулировать на этой теме — наглость, — пояснила журналистам «Призыв ТВ» руководитель пресс-службы СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина. — Сейчас мы связались с полицией города Александрова. Совместно установим личность мошенников.»В надзорном ведомстве предупреждают, что, когда вы видите такие сообщения, проявляйте осторожность и бдительность. Не нужно сразу переводить деньги. Обратитесь в правоохранительные органы и узнайте подробную информацию о случившемся.