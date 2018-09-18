Нетрезвый злоумышленник, управляя угнанным автомобилем «ВАЗ-2112», попытался скрыться от инспекторов ДПС, но, не справившись с управлением, врезался в столб уличного освещения.

Вечером 15 сентября текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Муромский» на улице Куликова обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21112», траектория движения которого была нарушена. Заметив патрульную машину, водитель отечественной легковушки резко повернул в сторону и, не справившись с управлением, врезался в столб уличного освещения.Водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться. Госавтоинспекторы задержали молодого человека, которым оказался 25-летний ранее судимый безработный житель Муромского района. Сотрудники полиции установили, что местный житель управлял чужим автомобилем без водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.Выяснилось, что фигурант за несколько часов до задержания угнал машину у своего 49-летнего соседа, вместе с которым распивал спиртные напитки. Когда хозяин транспортного средства заснул, подозреваемый забрал у него ключи.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении 25-летнего жителя Муромского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.