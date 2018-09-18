Злоумышленники, находясь на Клязьминской улице, через закладку-тайник незаконно приобрели наркотическое средство, которое намеревались в дальнейшем реализовать через интернет-сайт...

Сотрудники ГУНК ГУ МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при поддержке бойцов СОБР УОСМ ГУНК МВД России задержали 33-летнего и 39-летнего москвичей по подозрению в покушении на сбыт N-метилэфедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Клязьминской улице сотрудниками полиции задержаны двое ранее судимых москвичей.Как установили полицейские, злоумышленники, находясь на Клязьминской улице, через закладку-тайник незаконно приобрели неизвестное вещество, упакованное в полимерные пакеты. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, массой около 550 граммов.Также сотрудниками полиции было установлено, что изъятое предназначалось для последующей бесконтактной реализации на территории московского региона через интернет-сайт.При досмотре автомобиля одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли флакон и пакет с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу.В результате личного досмотра у подозреваемых обнаружено и изъято еще более 20 свёртков общей массой свыше 60 граммов, приготовленных для дальнейшего сбыта. При исследовании содержимого двух из изъятых пакетов установлено, что в них содержится более 10 граммов наркотического средства – производного N-метилэфедрона. Остальные свертки также направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по г. Москве.Следственной частью следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-38