В соцсетях москвичей нередко появляются посты о нелегальных таксистах, которые поджидают у метро спешащих пассажиров в нарушение всех существующих ПДД. Облавы на них действуют лишь временно: уже через пару дней те же машины - на том же месте. Москвичи уже не верят, что эту мафию можно победить.

В соцсетях москвичей нередко появляются сообщения о нелегальных таксистах, которые особо активно по утрам и вечерам поджидают спешащих пассажиров в нарушение всех существующих правил дорожного движения. Зачастую эти машины стоят впритык к пешеходным переходам, или же занимают выезды из дворов.Чтобы их не "опознали" машины ЦОДД и им не прилетели штрафы, номера находчивые водители закрывают дисками или листочками.Возмущенные местные жители, бывает, жалуются на них, и когда сотрудники ГИБДД реагируют "облавами", то временно нелегалы разъезжаются. Однако через несколько дней (а порой и на следующий день) те же водители на тех же машинах – снова "на посту".Так, например, еще четыре года назад у метро "Шаболовская" после потасовки с нелегалами москвичи жаловались на водительскую "мафию" у метро. На какое-то время их разогнали, но вскоре нелегалы вновь были на том же месте. И остаются здесь и спустя несколько лет.На аналогичную проблему у метро "Анино" в своем "Фейсбуке" обратила внимание и гражданский активист Светлана Штаркова. Ее супруг снял видео с автомобилями, которые в нарушение ПДД ждут пассажиров, мешая проходу пешеходов, а порой, и создавая откровенно опасные ситуации для них."Машины стоят с нарушением. Мало того, что под знаком, так еще и на пешеходном переходе, постоянно создавая аварийную ситуацию. Лицензии у таксистов нет. Все это — огромные штрафы, но их никто не выписывает", — отмечает Штаркова.В комментарии под ее публикацией пользователь Иван Поляков рассказал об аналогичной ситуации у метро "Южная". По его словам, он тоже обращался в ГИБДД, когда на парковке для инвалидов таксисты-нелегалы перегораживали им машину поперек своими минивэнами."ГИБДД устроила облаву, теперь нелегалы стоят по подворотням и вдоль автобусов, мешая последним подъезжать и отъезжать от остановок", — пишет Иван Поляков.Что же касается нелегалов у метро "Анино", то, как отмечает Светлана Шатркова, "ирония в том, что там же находится один из центров Росгварди"."Так что ежедневно мимо них проходят десятки полицейских. А еще эти таксисты возят в ФМС, но никто ничего не предпринимает, несмотря на мои личные многочисленные обращения в МВД", — пишет она в комментарии к видео и публикует ответ, в котором начальник ОВД по московскому району Чертаново уверяет: данные факты выявляются, к нарушителям "применяются меры административного воздействия".Практика же показывает, что эти меры воздействия на нелегалов явно не действуют. Можно быть уверенным: через несколько дней после "облав" нелегалы снова будут на том же месте.А неравнодушным пешеходам, которые попытаются сделать нелегалам замечание, стоит подумать о самообороне, поскольку нередки случаи агрессивной реакции со стороны водителей — нарушителей, вплоть до откровенных угроз.