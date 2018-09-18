Деньги пойдут на зарплату работникам комиссий

Деньги пойдут на зарплату работникам комиссийАдминистрация Владимирской области перечислила на счет облизбиркома 33,6 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на зарплату работников участковых и территориальных избирательных комиссий, а также на оплату труда водителей. Об этом рассказал зампред региональной избирательной комиссии Сергей Канищев.Он добавил, что в среднем за 3 недели работы на участковых избирательных комиссиях в регионе работники получили по 7000 рублей. А за 10 дней работы во время второго тура членам УИКов заплатят 3500 рублей.Председатель облизбиркома Вадим Минаев на заседании 18 сентября признался, что по техническим причинам им не удалось за 10 дней до старта голосования распечатать и разнести по почтовым ящикам избирателей приглашения на участки. Однако он уточнил, что жители региона и так достаточно слышали о втором туре и знают, что проголосовать можно и без приглашения.