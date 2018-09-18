Российский военный самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем. Ил-20 исчез в ходе атаки истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам в сирийской провинции Латакия, судьба российских военных неизвестна, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Российский военный самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем. Ил-20 исчез в ходе атаки истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам в сирийской провинции Латакия, судьба российских военных неизвестна, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."17 сентября около 23:00 по московскому времени при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — сказали в ведомстве. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия"."В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne")", — сказали в Минобороны.ТАСС добавляет, что "командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция". В Армии обороны Израиля отказались комментировать заявление МО России.Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Создан на базе самолета Ил-18.