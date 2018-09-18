Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю. Артист откровенно рассказал (и даже показал), что связывало его с актрисой и ведущей Ларисой Гузеевой.

Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю. Артист откровенно рассказал (и даже показал), что связывало его с актрисой и ведущей Ларисой Гузеевой.По словам Дмитрия Нагиева, Лариса Гузеева была мегазвездой, у нее был взлет после выхода фильма "Жестокий романс". А Нагиев тогда был студентом второго курса. И однажды он с компанией сидели на ступенях учебного заведения, как вдруг приехала Лариса Гузеева, которая училась несколькими курсами ранее у того же педагога, что и он, вместе с неким американского режиссера русского происхождения."Лариса, она большой позер по жизни.", – охарактеризовал Гузееву Нагиев, рассказывая про то, как она демонстрировала тому режиссеру место, где училась. Тем же вечером Дмитрий повстречал Ларису вместе с ее спутником на улице, он поздоровался с ней, и она, признав в нем ученика ее педагога, позвала его с собой в ресторан."И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила. И она (далее Дмитрий Нагиев начинает изображать. – Прим.ред.): "Димыч, смотри, я колготки зацепила". Я говорю: "Давай, ***, снимем"(с этими словами Нагиев показал, как сорвал с Гузеевой колготки. – Прим.ред.). Посреди ресторана. И потом чего-то понеслась там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало", – рассказал популярный актер.На вопрос Юрия Дудя, были ли они парой, Дмитрий Нагиев коротко ответил: "Ну, это был всплеск". Ранее в шоу "Прожарка" Лариса Гузеева на камеру сообщила: " Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи осталась Соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго".