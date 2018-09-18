Бывший нападающий сборной России, а ныне футболист Урала Павел Погребняк начнет тренировки в начале октября. Эту информацию подтвердил главный тренер уральцев Дмитрий Парфенов.

Бывший нападающий сборной России, а ныне футболист "Урала" Павел Погребняк начнет тренировки в начале октября. Эту информацию подтвердил главный тренер уральцев Дмитрий Парфенов.Весной Погребняк, будучи игроком "Тосно", получил тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия. Павел перенес операцию, восстановление после которой должно было составить от шести до восьми месяцев. За это время "Тосно" прекратил свое существование, и Погребняк подписал контракт "Уралом".Восстановление 35-летнего футболиста идет согласно графику. "Погребняк в начале октября появится, по крайней мере, по индивидуальному плану будет тренироваться. Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию", — сказал Парфенов ТАСС. По словам тренера, Погребняку сначала надо "завоевать место в команде", чтобы выйти на поле.