Немецкий главный тренер чемпионов Франции из Пари Сен-Жермен Томас Тухель накануне старта своей команды на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов, где парижане сыграют в гостях с Ливерпулем, отметил, что в Англии его не ждет легкая прогулка.

Немецкий главный тренер чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель накануне старта своей команды на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов, где парижане сыграют в гостях с "Ливерпулем", отметил, что в Англии его не ждет легкая прогулка."Матч должен настроить нас на то, чтобы показать свои лучшие качества, поможет привыкнуть к давлению и такому высокому уровню, — цитирует Тухеля официальный сайт Европейского футбольного союза. – С этим нет никаких проблем. Что нам прежде всего необходимо, так это показать свой лучший футбол".По словам тренер "ПСЖ", с командами Юргена Клоппа никогда не бывает комфортно: "Да и на "Энфилде" [домашний стадион "Ливерпуля", — прим. ред.] никогда не бывает легко. Соперник и атмосфера заставят нас показать свои лучшие качества. Я верю, что мы будем очень опасным оппонентом"."Иногда, чтобы получить заряд уверенности и потом пробиться далеко, необходимы победы вот в таких особенных матчах. Чтобы добиваться в спорте серьезных результатов, в какой-то момент у тебя должны появиться соответствующий опыт и уверенность, что тебе это по силам", — сказал Тухель.При этом тренер парижан подтвердил, что лидер его команды бразилец Неймар сыграет: "Однако не скажу, какую именно роль он будет выполнять. Выпуская в основе Ди Марию, ты ничем не рискуешь, но, опять же, я не могу сказать вам о его тактическом задании, чтобы не подсказывать сопернику".