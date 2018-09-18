Огонь, вода и удары арматурой у дверей Генпрокуратуры Украины в Киеве. Это была стихийная и по смыслу, и по содержанию попытка праворадикалов прорваться в здание. Своих экстремисты узнавали по эмблемам и лозунгам АТО и карательного батальона Азов, призывам к отбеливанию славянских наций.

Огонь, вода и удары арматурой у дверей Генпрокуратуры Украины в Киеве. Это была стихийная и по смыслу, и по содержанию попытка праворадикалов прорваться в здание. Своих экстремисты узнавали по эмблемам и лозунгам АТО и карательного батальона "Азов" (запрещен в России), призывам к "отбеливанию" славянских наций и стилизованным под СС и свастику рисункам. Тем непонятнее, как униформа украинских праворадикалов, замаскировавшись под обычные спортивные футболки и кофты, проникла на вешалки торговых центров и магазинов Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Москвы. Основатель радикально модного бренда в свободное время фотографируется с Дмитрием Ярошем и поет про "дорогу в АТО".- Символика батальона "Азов", как они, азовцы, говорят, что здесь, якобы, идея нации. "Волчий крюк" он назывался в нацистской Германии.Этот знак был вышит на шевронах второй танковой дивизии СС. Украинские радикалы его просто скопировали. "Волчий крюк" стал эмблемой карательного батальона "Азов", уничтожавшего людей на Донбассе со звериной жестокостью.— Это нашивки на шевронах батальона "Азов". Да? – спрашиваем в магазине.— Нет.— Да. Это батальон "Азов".— Дело в том, что они воспользовались атрибутикой.Продавцу магазина смешно. Он хорошо знает, кто шьет эту одежду. Это украинский радикал Арсений Климачев. Один из руководителей запрещенного в России "Правого сектора", проповедник неонацизма."Наша консолидация должна строиться на основе идеологии украинского национализма и понимания конечной цели. Это не милитаризм — это закон самосохранения", — поясняет Арсений Климачев.До прихода в политику он был известен как солист группы "Сокира Перуна". "Честь и кровь", "Герои моей расы", "Нет — толерантности" — у него весь репертуар такой. Его последний альбом "Дорога в АТО". Он и сам ездил на юго-восток и парился с военными в бане."Рубиновые скалы возьмем в осаду и умоемся пеплом сожженных городов", — романтика песен Арсения Климачева.Поднимал моральный дух слабой украинской армии, помогал деньгами. Все что зарабатывал на продаже одежды, в том числе и в России, переводил на счет карателей-азовцев."Они собирали благотворительно деньги, которые шли бы солдатам АТО", — рассказывает эксперт института стран СНГ Иван Скорик.— Фактически спонсировали войну?— Естественно. Получается, бренды этой фирмы и в России находятся!Откровенную свастику на продаваемой одежде не печатают, но и так понятно, что стоит за этими совсем невеселыми картинками и символами. Вот детский ассортимент: скандальная расистская майка "Белый ребенок — будущее нашей расы". Это тоже от киевского портного.- У нас нет ни решений по данной фирме, ни каких-то заявлений, она не запрещена.Поставка этой одежды в Россию началась в 2014 году, когда разгорелась гражданская война на юго-востоке Украины. Сначала продавали через интернет, потом в обычных магазинах."Очень хорошо покупают, — отмечает предприниматель Алексей Сунегин. — Национальный орнамент славянских народов. Ну, не только славянских, они везде были представлены".Ничего особенного те, кто выставляет эти майки на продажу, не видят. Ведь это "Правый сектор" в России запрещен. А майки от правосековского дизайнера — нет.- Вы знаете про "Правый сектор", что это- экстремистская организация?"Ужасно, ужасно к этому отношусь", — эмоционально заявляет продавец Вячеслав.— Почему вы продаете эти майки?— Что они спонсируют, нам неизвестно.Для чего это делает ярый националист Климачев — понятно: ведь он не майки продает, а идеологию войны и ненависти."Здесь политика тесно переплетена с бизнесом. И вслед за футболками идет определенный стиль жизни. Безусловно, продажа футболок будет влиять на политику в России в тех субкультурных группах, которые будут ассоциировать себя вообще с этим проукраинским движением", — поясняет политолог Алексей Живов.Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ростов — мода на этот националистический бренд распространяется как зараза. Везут эту одежду в Россию, скорее всего, контрабандой. Хотя в Киеве любят кричать о том, что никаких дел с Москвой Украина вести не будет.