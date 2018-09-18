Российский фрегат Адмирал Горшков, который приняли в состав Северного флота только в конце июля этого года, впервые вышел в море на боевое задание. На одном из полигонов в Баренцевом море он будет тренироваться вместе с авиацией. Самолеты должны проверить работу радаров корабля.

Российский фрегат "Адмирал Горшков", который приняли в состав Северного флота только в конце июля этого года, впервые вышел в море на боевое задание. На одном из полигонов в Баренцевом море он будет тренироваться вместе с авиацией. Самолеты должны проверить работу радаров корабля, пишет агентство ТАСС.Кроме того, экипаж "Адмирала Горшкова" проведет тренировки по борьбе за живучесть корабля, противолодочные и противовоздушные учения."Адмирал Горшков" – первый фрегат проекта 22350. Это небольшие корабли: длина – 135 метров, водоизмещение – 4,5 тысячи тонн. Экипаж состоит примерно из 200 человек. Что меньше, чем на судах аналогичного размера, так как "Адмирал Горшков" максимально автоматизирован.Основное вооружение фрегата – противокорабельный комплекс "Оникс" или универсальный "Калибр".