Загнанный в угол Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией именно в тот день, когда были озвучены новые факты по делу о рейсе МН17. Это говорит о том, что Киев использовал уже все свои возможности для оправданий в страшном преступлении и намерен пойти на крайние меры.

Загнанныйв угол Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией именно в тот день,когда были озвучены новые факты по делу о рейсе МН17. Это говорит о том, чтоКиев использовал уже все свои возможности для оправданий в страшномпреступлении и намерен пойти на крайние меры.Никаких сомнений в том, чтоУкраина причастна к крушению малазийского Boeing над Донбассом, больше неосталось. Иначе как еще объяснить болезненную реакцию официальных лиц Незалежнойна новые данные, озвученные российским Министерством обороны.Очевидные доказательства причастностиукраинских военных к преступлению, случившемуся в 2014 году, секретарь Советабезопасности и обороны Александр Турчинов назвал фейком. "ЗаявлениеРоссийской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – этоочередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление,которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертнымигруппами", – сказал секретарь СНБО.Ему вторили и вГенштабе Украины, там пошли дальше и заявили, что российские военные своимизаявлениями отвлекают вниманиеобщества от протестов, связанных с изменениями в пенсионном законодательстве. "У нас свояобоснованная позиция, соответствующие независимые структуры, в том числе имеждународные, провели расследование, которые также подтвердили полнуюпричастность России: следы, фото, их экипаж, их установка – "Бук", – сказалСеник.Истерикав Киеве началась еще до того момента, когда российские генералы закончилидавать большую пресс-конференцию, на которой по полочкам разложили факты,свидетельствующие о том, что Киев погряз во лжи.Военные показали всему миру документы,подтверждающие причастность украинских военных к катастрофе рейса МН17"Малазийских авиалиний". В частности, были представлены документальныесвидетельство того, что ракета изустановки "Бук", которой сбили Boeing в небе над Донбассом, стоялана вооружении украинской армии аж с 1986 года.Такжевоенные продемонстрировали видео, которое легло в основу обвинений противРоссии и доказали, что в него были вмонтированы тягачи с российской установкой"Бук", якобы передвигающиеся по территории Донбасса. Некоторое время назадголландские следователи именно на основе этого видео обвинили Россию в том, чтоона сбила гражданский самолет.На кадрах видеорегистратора автомобиля,движущегося по территории Украины, действительно, запечатлен военный тягач с ракетнойустановкой. Но, проанализировав эти съемки, эксперты пришли к выводу, что военнуютехнику просто пририсовали к существующей картинке. Причем, сделали это тактопорно, что даже без подробных объяснений видно – "Бук" едет по шоссе как-тонеестественно.Была сегодня представлена и перехваченная записьпереговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесскойобласти в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 иговорят, что могут повторить такую же операцию.Интереснуюверсию высказал обозреватель "Военно-промышленного курьера"Константин Сивков. Он предположил, что украинские военные сбили гражданскийсамолет случайно, также как до этого во время учений в Черном море горе-воякивыстрелили по российскому пассажирскому самолету. Вот и на этот раз зенитчикидумали о том, что совершают электронный пуск, а он оказался реальным, сказалэксперт в интервью "РЕН ТВ".Какбы там ни было, теперь власти в Киеве сильно занервничали. Президент ПетрПорошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией. Этот документподписали в 1997 году Борис Ельцин и Леонид Кучма и уже тогда он стал камнемпреткновения между двумя странами. Договор вступил в силу только через два годапосле подписания, так как Госдума отказывалась его ратифицировать из-за некоторыхспорных положений.