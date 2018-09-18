Загнанный
в угол Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией именно в тот день,
когда были озвучены новые факты по делу о рейсе МН17. Это говорит о том, что
Киев использовал уже все свои возможности для оправданий в страшном
преступлении и намерен пойти на крайние меры.
Загнанный
в угол Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией именно в тот день,
когда были озвучены новые факты по делу о рейсе МН17. Это говорит о том, что
Киев использовал уже все свои возможности для оправданий в страшном
преступлении и намерен пойти на крайние меры.
Никаких сомнений в том, что
Украина причастна к крушению малазийского Boeing над Донбассом, больше не
осталось. Иначе как еще объяснить болезненную реакцию официальных лиц Незалежной
на новые данные, озвученные российским Министерством обороны.
Очевидные доказательства причастности
украинских военных к преступлению, случившемуся в 2014 году, секретарь Совета
безопасности и обороны Александр Турчинов назвал фейком. "Заявление
Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это
очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление,
которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными
группами", – сказал секретарь СНБО.
Ему вторили и в
Генштабе Украины, там пошли дальше и заявили, что российские военные своими
заявлениями отвлекают внимание
общества от протестов, связанных с изменениями в пенсионном законодательстве. "У нас своя
обоснованная позиция, соответствующие независимые структуры, в том числе и
международные, провели расследование, которые также подтвердили полную
причастность России: следы, фото, их экипаж, их установка – "Бук", – сказал
Сеник.
Истерика
в Киеве началась еще до того момента, когда российские генералы закончили
давать большую пресс-конференцию, на которой по полочкам разложили факты,
свидетельствующие о том, что Киев погряз во лжи.
Военные показали всему миру документы,
подтверждающие причастность украинских военных к катастрофе рейса МН17
"Малазийских авиалиний". В частности, были представлены документальные
свидетельство того, что ракета из
установки "Бук", которой сбили Boeing в небе над Донбассом, стояла
на вооружении украинской армии аж с 1986 года.
Также
военные продемонстрировали видео, которое легло в основу обвинений против
России и доказали, что в него были вмонтированы тягачи с российской установкой
"Бук", якобы передвигающиеся по территории Донбасса. Некоторое время назад
голландские следователи именно на основе этого видео обвинили Россию в том, что
она сбила гражданский самолет.
На кадрах видеорегистратора автомобиля,
движущегося по территории Украины, действительно, запечатлен военный тягач с ракетной
установкой. Но, проанализировав эти съемки, эксперты пришли к выводу, что военную
технику просто пририсовали к существующей картинке. Причем, сделали это так
топорно, что даже без подробных объяснений видно – "Бук" едет по шоссе как-то
неестественно.
Была сегодня представлена и перехваченная запись
переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской
области в 2016 году. На ней офицеры упоминают сбитый Boeing МН17 и
говорят, что могут повторить такую же операцию.
Интересную
версию высказал обозреватель "Военно-промышленного курьера"
Константин Сивков. Он предположил, что украинские военные сбили гражданский
самолет случайно, также как до этого во время учений в Черном море горе-вояки
выстрелили по российскому пассажирскому самолету. Вот и на этот раз зенитчики
думали о том, что совершают электронный пуск, а он оказался реальным, сказал
эксперт в интервью "РЕН ТВ".
Как
бы там ни было, теперь власти в Киеве сильно занервничали. Президент Петр
Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией. Этот документ
подписали в 1997 году Борис Ельцин и Леонид Кучма и уже тогда он стал камнем
преткновения между двумя странами. Договор вступил в силу только через два года
после подписания, так как Госдума отказывалась его ратифицировать из-за некоторых
спорных положений.