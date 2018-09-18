В клубе Gazgolder в центре Москвы оперативнику продали наркотики. Оперативник получил 1,12 грамма мефедрона. Это квалифицируется как значительный объем наркотического вещества.

В клубе Gazgolder в центре Москвы оперативнику продали наркотики. Оперативник получил 1,12 грамма мефедрона. Это квалифицируется как значительный объем наркотического вещества.Операция по выявлению наркопродажи проходила в ночном клубе в Нижнем Сусальном переулке еще 9 сентября. Клуб принадлежит продюссерскому центру Gazgolder, напоминает РИА Новости. Один из владельцев центра — Василий Вакуленко. Правда, Василий Вакуленко больше известен как рэпер Баста.Кроме того, полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали на севере Москвы двух москвичей 33 и 39 лет. Они подозреваются в покушении на сбыт N-метилэфедрона. Злоумышленники сделали закладку на Клязьминской улице массой около 550 граммов. Изъятое предназначалось для последующей бесконтактной реализации на территории московского региона через интернет-сайтУ подозреваемых при обыске изъято еще 20 свертков общей массой более 60 граммов наркотического вещества, содержащего N-метилэфедрон. Задержанные взяты под стражу, сообщил официальный представитель московского главка МВД России полковник внутренней службы Юрий Титов.Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статьи 228.1 Уголовного кодекса России ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").