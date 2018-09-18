Журналисты выяснили, что Татьяна Брухунова всегда была на особом счету у юмориста Евгения Петросяна. Молодая женщина, которые многие считают любовницей артиста, много лет была под крылом у звезды.

Журналисты выяснили, что Татьяна Брухунова всегда была наособом счету у юмориста Евгения Петросяна. Молодая женщина, которые многиесчитают любовницей артиста, много лет была под крылом у звезды.Как удалось выяснить журналистам, артист познакомился сТатьяной, когда той не исполнилось и семнадцати лет. Тогда Брухунова вместотого, чтобы ходить на свидания с мальчиками и посещать дискотеки, все свободноевремя дарила артисту.Как выяснилось, уже тогда девушка была с Евгением Вагановичемна короткой ноге. Он даже посветил ей сентиментальное послание.В 2006 году Петросян написал на своем сайте E-Petrosyan.ru: "Освоих помощниках я написал в новой книге. Это благодаря и им она выходит всвет. Заметное место среди этих помощников занимает Татьяна Брухунова – хозяйкаэтого сайта, за что ей большое спасибо. Книга „Хиханьки-хаханьки – 2, илиДоктор Смех“ выйдет буквально на днях, т. е. в конце апреля. Это большая книгао сегодняшнем остроумии нашего народа".Отметим, что ушлым журналистам удалось найти издание, окотором говорит в своем обращении юморист. Надо отдать должное, они проделаликропотливую работу, и в итоге нашли единственный экземпляр в московскойбиблиотеке № 127.Примечательно, что Брухунова в этой книге также упоминается.В предисловии Евгений Ваганович благодарит помощников со всех концов русскоязычногомира, которые приложили руку к составлению сборника. Своих соавторов Петросянназывает "корреспондентами смешного". Из ста человек, которые собирали шутки, юмориствыбрал восемь. В их числе оказалась и Татьяна.Отметим, что все "находки", опубликованные в книге,подписаны именем и фамилией "корреспондентов". Примечательно, что автор отделилБрухунову от остальных составителей тремя сердечками – больше такого нет ни укого. Об этом сообщает "Антенна телесемь".