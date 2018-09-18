Журналисты выяснили, что Татьяна Брухунова всегда была на
особом счету у юмориста Евгения Петросяна. Молодая женщина, которые многие
считают любовницей артиста, много лет была под крылом у звезды.
Журналисты выяснили, что Татьяна Брухунова всегда была на
особом счету у юмориста Евгения Петросяна. Молодая женщина, которые многие
считают любовницей артиста, много лет была под крылом у звезды.
Как удалось выяснить журналистам, артист познакомился с
Татьяной, когда той не исполнилось и семнадцати лет. Тогда Брухунова вместо
того, чтобы ходить на свидания с мальчиками и посещать дискотеки, все свободное
время дарила артисту.
Как выяснилось, уже тогда девушка была с Евгением Вагановичем
на короткой ноге. Он даже посветил ей сентиментальное послание.
В 2006 году Петросян написал на своем сайте E-Petrosyan.ru: "О
своих помощниках я написал в новой книге. Это благодаря и им она выходит в
свет. Заметное место среди этих помощников занимает Татьяна Брухунова – хозяйка
этого сайта, за что ей большое спасибо. Книга „Хиханьки-хаханьки – 2, или
Доктор Смех“ выйдет буквально на днях, т. е. в конце апреля. Это большая книга
о сегодняшнем остроумии нашего народа".
Отметим, что ушлым журналистам удалось найти издание, о
котором говорит в своем обращении юморист. Надо отдать должное, они проделали
кропотливую работу, и в итоге нашли единственный экземпляр в московской
библиотеке № 127.
Примечательно, что Брухунова в этой книге также упоминается.
В предисловии Евгений Ваганович благодарит помощников со всех концов русскоязычного
мира, которые приложили руку к составлению сборника. Своих соавторов Петросян
называет "корреспондентами смешного". Из ста человек, которые собирали шутки, юморист
выбрал восемь. В их числе оказалась и Татьяна.
Отметим, что все "находки", опубликованные в книге,
подписаны именем и фамилией "корреспондентов". Примечательно, что автор отделил
Брухунову от остальных составителей тремя сердечками – больше такого нет ни у
кого. Об этом сообщает "Антенна телесемь".