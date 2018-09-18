Телеведущая Эвелина Бледанс пришла в студию Прямого эфира телеканала Россия 1, чтобы рассказать о результатах экстракорпорального оплодотворения. Также звезда показала всем, что готова буквально драться за себя и своих детей.

Телеведущая Эвелина Бледанс пришла в студию "Прямого эфира"телеканала "Россия 1", чтобы рассказать о результатах экстракорпорального оплодотворения.Также звезда показала всем, что готова буквально драться за себя и своих детей.Эвелина вместе со съемочной группой ток-шоу отправилась вклинику, чтобы сдать кровь и провести ультразвуковое исследование. Врач-гинекологсообщил звезде, что она действительно ждет ребенка.Бледанс принимала поздравления от собравшихся в студииэкспертов и друзей. Эвелина не скрывала радости: она наконец-то станет мамой долгожданнойдевочки.Некоторые гости студии обрушились на телеведущую с критикой. Женщинаиз зрительного зала заявила, что Эвелина совершила эгоистичный поступок. Якобытелеведущая рискует своим здоровьем и благополучием будущего малыша. "Какойрезультат-то будет от этого, опять Дауна родите. Ведь он никому не нужен. Ниобществу, ни вам, никому. Вы пудрите мозги своей счастливой жизнью", -высказалась зрительница.Эвелина, которая до этих слов вела себя сдержанно и спокойно,встала с диванчика и размеренно подошла к женщине. И, со словами: "Я тебе, тварь,сейчас дам за моего ребенка", нанесла зрительнице несколько ударов ладонью полицу. "Можешь говорить про меня все что угодно, а детей моих не тронь", -сквозь зубы процедила Бледанс, возвращаясь на место.После ведущий Андрей Малахов сделал сюрприз Эвелине. Из карманапиджака он вытащил коробочку с тестом на беременность. Он предложил звездепрямо сейчас пройти экспресс-исследование. Бледанс долго отказывалась,говорила, что боится возможной критики. Однако Малахову удалось уговорить Эвелену. Звезда удалилась за кулисы, а после вышла с положительным результатом встудию.Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральноеоплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "АндрейМалахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донорагенетического материала, звезда не называет.Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке сизраильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когдаартистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.