Человечеству остались сутки жизни. К такому заключению
пришли исследователи космоса. Они уверены, что планета Нибиру уже приблизилась
к Земле.
Человечеству остались сутки жизни. К такому заключению
пришли исследователи космоса. Они уверены, что планета Нибиру уже приблизилась
к Земле.
Авторы катастрофического прогноза – энтузиасты, изучающие
космос по фотографиям в интернете. Они разглядели некие просветы на небе, на
основании чего и сделали вывод, что к Земле приближаются космические объекты.
Однако в нынешнем предсказании есть одна странная деталь. Обычно
подобные пророки не называют конкретной даты, ограничиваясь расплывчатым описанием.
Но на сей раз исследователи заявили прямо – Апокалипсис наступит 19 сентября
2018 года. И причиной исчезновения жизни на нашей планете станет столкновение с
Нибиру.
По мнению ученых, все разговоры о таинственной планете Нибиру
– выдумки. Но уфологи, в свою очередь, ссылаются на записи шумеров. В изученных
письменах представителей этого древнего народа хранятся отрывочные сведения о "планете
икс". На этом основании предсказывать Апокалипсис наивно, приводит мнение
представителей научного сообщества Vladtime.ru.
Неожиданно выяснилось, что и серьезные ученые кое-что знают
о грядущем конце света – но тщательно
это скрывают. НАСА известно о том, что на днях мимо нашей планеты прошли
два огромных космических объекта. Каждый из них мог истребить все живое на
Земле за несколько секунд. Пролетевшие мимо астероиды получили названия
RY5 и RZ5.
В НАСА информацию не подтвердили, но и опровергать не стали.
Однако признали, что падение даже небольшого космического тела может привести
к катастрофическим метаморфозам нашей планеты. В результате жизнь на ней
исчезнет.