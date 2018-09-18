Человечеству остались сутки жизни. К такому заключению пришли исследователи космоса. Они уверены, что планета Нибиру уже приблизилась к Земле.

Человечеству остались сутки жизни. К такому заключениюпришли исследователи космоса. Они уверены, что планета Нибиру уже приблизиласьк Земле.Авторы катастрофического прогноза – энтузиасты, изучающиекосмос по фотографиям в интернете. Они разглядели некие просветы на небе, наосновании чего и сделали вывод, что к Земле приближаются космические объекты.Однако в нынешнем предсказании есть одна странная деталь. Обычноподобные пророки не называют конкретной даты, ограничиваясь расплывчатым описанием.Но на сей раз исследователи заявили прямо – Апокалипсис наступит 19 сентября2018 года. И причиной исчезновения жизни на нашей планете станет столкновение сНибиру.По мнению ученых, все разговоры о таинственной планете Нибиру– выдумки. Но уфологи, в свою очередь, ссылаются на записи шумеров. В изученныхписьменах представителей этого древнего народа хранятся отрывочные сведения о "планетеикс". На этом основании предсказывать Апокалипсис наивно, приводит мнениепредставителей научного сообщества Vladtime.ru.Неожиданно выяснилось, что и серьезные ученые кое-что знаюто грядущем конце света – но тщательноэто скрывают. НАСА известно о том, что на днях мимо нашей планеты прошлидва огромных космических объекта. Каждый из них мог истребить все живое наЗемле за несколько секунд. Пролетевшие мимо астероиды получили названияRY5 и RZ5.В НАСА информацию не подтвердили, но и опровергать не стали.Однако признали, что падение даже небольшого космического тела может привестик катастрофическим метаморфозам нашей планеты. В результате жизнь на нейисчезнет.