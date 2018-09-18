Устрицы и прочие моллюски – не просто деликатес, а эффективное лекарство. Как выяснили ученые, содержащиеся в них вещества уничтожают злокачественные опухоли.

Устрицы и прочие моллюски – не просто деликатес, аэффективное лекарство. Как выяснили ученые, содержащиеся в них вещества уничтожаютзлокачественные опухоли.Моллюски могут спасти сразу от нескольких видов рака,утверждают исследователи из британского Университета Солфорда в Манчестере.Вещества, которые содержатся в организме этих представителей фауны, эффективноборются с лейкемией, а также раком молочной железы, легких и толстой кишки.Во время исследований были обнаружены особые сахара всоставе моллюсков. На их основе можно создать препарат, действие которогосравнимо с химиотерапией. При этомпобочных эффектов от такого лекарства намного меньше.Действие препарата ученые объяснили способностью сахаровоказывать влияние на белки в опухолях. Впервую очередь, считают исследователи, такое лечение показано детям – нарастущий организм химиотерапия оказывает слишком сильное влияние, пишет DailyMail.Ранее сообщалось, что японские ученые выявили механизм, способствующий росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей. Они выяснили, что на поверхности раковых клеток есть белок интегрин.Оказалось, что именно этот белок отвечает за связь клетки с определенными молекулами и передает сигналы.Ученым удалось эти сигналы блокировать. В результате активные формы кислорода, которые стали выделять митохондрии, окисляли и убивали злокачественные клетки.