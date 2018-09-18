Устрицы и прочие моллюски – не просто деликатес, а
эффективное лекарство. Как выяснили ученые, содержащиеся в них вещества уничтожают
злокачественные опухоли.
Устрицы и прочие моллюски – не просто деликатес, а
эффективное лекарство. Как выяснили ученые, содержащиеся в них вещества уничтожают
злокачественные опухоли.
Моллюски могут спасти сразу от нескольких видов рака,
утверждают исследователи из британского Университета Солфорда в Манчестере.
Вещества, которые содержатся в организме этих представителей фауны, эффективно
борются с лейкемией, а также раком молочной железы, легких и толстой кишки.
Во время исследований были обнаружены особые сахара в
составе моллюсков. На их основе можно создать препарат, действие которого
сравнимо с химиотерапией. При этом
побочных эффектов от такого лекарства намного меньше.
Действие препарата ученые объяснили способностью сахаров
оказывать влияние на белки в опухолях. В
первую очередь, считают исследователи, такое лечение показано детям – на
растущий организм химиотерапия оказывает слишком сильное влияние, пишет Daily
Mail.
Ранее сообщалось, что японские ученые выявили механизм, способствующий росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей. Они выяснили, что на поверхности раковых клеток есть белок интегрин.
Оказалось, что именно этот белок отвечает за связь клетки с определенными молекулами и передает сигналы.
Ученым удалось эти сигналы блокировать. В результате активные формы кислорода, которые стали выделять митохондрии, окисляли и убивали злокачественные клетки.