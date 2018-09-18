Неожиданный отпор со стороны 83-летнего мужчины встретили трое вооруженных молотками налетчиков в ирландском Гланмайре, когда попытались ограбить букмекерскую контору.

Неожиданный отпор со стороны 83-летнего мужчины встретили трое вооруженных молотками налетчиков в ирландском Гланмайре, когда попытались ограбить букмекерскую контору, сообщает The Journal. Камера наблюдения зафиксировала действия Денниса О'Коннора.Порог заведения злоумышленники в балаклавах переступили около 18:20 в минувшую субботу, 15 сентября. Наличные в кассе их не интересовали — двое молодых людей, угрожая молотками, требовали от администратора открыть сейф, в то время как их подельник с неким подобием ружья укладывал на пол посетителей. Тут-то в дело и вмешался О'Коннор, попытавшийся обезоружить и скрутить одного из преступников. Задуманное, надо признать, у него не вышло, но налетчик струхнул и бросился к выходу, а за ним и его приятели. Последнему из них пенсионер подставил подножку, а затем выставил за дверь"Вы трусы, вы просто трусы!" — кричал Деннис вослед убегавшим.Сам он признался, что давно работает в букмекерской конторе и в принципе был готов к тому, что когда-то у прилавка появятся бандиты. Впрочем, добавил пенсионер, когда это произошло, он все же растерялся.