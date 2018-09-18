Сценарист популярного детского телешоу Улица Сезам Марк Сальцман впервые подтвердил то, что большинство зрителей подозревали уже много лет. Персонажи Берт и Эрни (Влас и Еник в русской версии) – гомосекусалисты.

Сценарист популярного детского телешоу "Улица Сезам" Марк Сальцман впервые подтвердил то, что большинство зрителей подозревали уже много лет. Персонажи Берт и Эрни (Влас и Еник в русской версии) – гомосекусалисты, сообщает Queerty.Более того, Сальцман добавил, что во время сочинений сцен с участием Берта и Эрни он вдохновлялся собственными отношениями с редактором "Улицы Сезам" Арнольдом Глассманом. По словам Сальцмана, в противном случае, у него не набралось бы столько сюжетов."Я не собирался ничего пропагандировать, но не мог не думать о своих персонажах как о любовниках. Не было другого способа объяснить то, что с ними происходит", — заявил Сальцман, добавив, что коллеги называли их с Глассманом Бертом и Эрни.Сценарист заявил, что у Берта (Власа) много черт характера Глассмана. Тот страдал обсессивно-компульсивным расстройством и это отразилось в характере персонажа.По словам Марка Сальцмана, все, что бесило прототипа, раздражало и самого персонажа. Американец признался, что впервые говорит о корнях гомосексуализма Берта и Эрни открыто."Я не сообщал об этом даже главному сценаристу", — отметид Сальцман.Ранее создатели "Улицы Сезам" отказывались признавать гомосексуализм Берта и Эрни. Они говорили, что делают детское шоу, персонажи которого "гендерно нейтральны".