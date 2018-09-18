Первую партию арктической модификации зенитных ракетных комплексов Тор собираются поставить российским военным уже в 2018 году. Сейчас заканчиваются опытно-конструкторские работы. После этого начнется производство ЗРК.

Первую партию арктической модификации зенитных ракетных комплексов "Тор" собираются поставить российским военным уже в 2018 году. Сейчас заканчиваются опытно-конструкторские работы. После этого начнется производство ЗРК, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу завода "Купол" Фанила Зиятдинова."Тор-М2ДТ" – отличается от обычного "Тор-М2", прежде всего, тем, что установлен на двухзвенный тягач ДТ-30 "Витязь". Это одна из самых проходимых машин в мире, предназначенная специально для работы на Крайнем Севере. Гусеницы этого вездехода давят на землю меньше, чем стопа человека, а значит ДТ-30 не проваливается в снег или болото. Кроме того, у "Витязя" ведущие оба звена машины. Если одно застрянет, второе его вытащит.Сам ЗРК "Тор" – это система ближнего радиуса действия. Самолет, вертолет или беспилотник он заметит за 30 километров, а уничтожит на расстоянии до 15 километров. При этом комплекс способен вести огонь даже в движении. Как утверждают разработчики, в 2016 году "Тор-М2" запустил ракету на скорости 45 километров в час, и она попала в цель.