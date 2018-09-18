Злоумышленник обратился к 13-летнему подростку и под предлогом осуществления звонка похитил его мобильный телефон...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Зябликово по приметам задержали 21-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении несовершеннолетнего.В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о мошенничестве обратился 13-летний подросток. По его словам, на детской площадке одного из домов, расположенных на Ореховом бульваре, к нему подошел неизвестный и под предлогом осуществления звонка похитил его мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22