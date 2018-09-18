Отравление в ресторане Prezzо в центре Солсбери: после обеда внезапно плохо себя почувствовали двое посетителей - мужчина и женщина. Британские СМИ назвали минимум одного пострадавшего россиянином. Российское посольство сделало уже несколько запросов в Форин-офис, но ответа так и не получила.

Отравление в итальянском ресторане Prezzо в центре Солсбери: после обеда внезапно плохо себя почувствовали двое посетителей — мужчина и женщина. Британские СМИ назвали минимум одного пострадавшего россиянином. Российское посольство сделало уже несколько запросов в Форин-офис, но ответа вновь так и не получила.Информации о том, есть ли среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери от отравления россияне, не предоставлено, подчеркнул пресс-секретарь российского посольства в Лондоне. Скотланд-Ярд провел ряд анализов и исключил в данном случае использованием нервно-паралитических веществ, отмечает РИА Новости.4 марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери без сознания были обнаружены на скамейке у торгового центра экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к их отравлению химическим агентом А234 "Новичок" причастна Россия.У Лондона ошеломляющие доказательства виновности России, заявил тогда глава МИД Британии Борис Джонсон.Москва в ответ неоднократно заявляла, что никогда не разрабатывала и не производила это нервно-паралитическое вещество. Более того, все российское химоружие было уничтожено в 2017 году под международным контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).И вдруг выясняется, что обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории министерства обороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали. А Форин-офис признал, что скоропалительное обвинение было сделано на основании оценки информации, а не на базе подтвержденных фактов."Дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России, считает глава российской дипломатии Сергей Лавров. Российский МИД направил Лондону шесть десятков дипломатических нот с предложениями о сотрудничестве в расследовании произошедшего, с требованиями предоставить России доступ к двум пострадавшим российским гражданам, но Лондон на них никак не отреагировал.Лондон 5 сентября обвинил двух россиян – уроженца Архангельской области Александра Петрова и душанбинца Руслана Боширова – в покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что фамилии вымышленные, а мужчины – агенты ГРУ, прибывшие в Великобританию для того, чтобы обработать дверные ручки дома Скрипалей ядом. Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik. Они рассказали, что работают в фитнесс-индустрии и ничего о Скрипалях не знали. Британский МИД тут же назвал это интервью лживым. А также обвинил Россию в очередном запутывании вопроса."Не понимаю, на каком основании делаются такие заявления, — удивилась в ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".