Компания Hyper собрала на краудфандинговой площадке Kickstarter деньги на выпуск самого мощного внешнего аккумулятора. HyperJuice располагает двумя портами USB-C (100 + 60 Вт) и одним USB-A 3.0 (18 Вт) с поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, а его суммарная мощность достигает 130 Вт.

Компания Hyper собрала на краудфандинговой площадке Kickstarter деньги на выпуск "самого мощного внешнего аккумулятора". HyperJuice располагает двумя портами USB-C (100 + 60 Вт) и одним USB-A 3.0 (18 Вт) с поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, а его суммарная мощность достигает 130 Вт.Объем пауэрбанка — 27 тысяч мА*ч. Согласно правилам Управления транспортной безопасности США (TSA), это максимально допустимая емкость, разрешенная к провозу на борту самолета.HyperJuice совместим со стандартом USB Power Delivery, который позволяет устройствам отправлять и получать до 100 ватт электроэнергии по одному соединению (большинству ноутбуков хватит 20–65 Вт). Мощности аппарата, например, хватит, чтобы одновременно заряжать 15-дюймовый MacBook Pro, 13-дюймовый "макбук" и iPhone X.Зарядным устройством USB-C на 100 Вт запас HyperJuice можно полностью восполнить за час. 60-ваттная зарядка зарядит батарею с нуля до 100% за 1,7 часа.∎Новая технология вдвое увеличивает автономность ноутбуков читайте такжеНа проект перевели свыше $250 тысяч из $100 тысяч запрошенных изначально. В самой простой комплектации HyperJuice можно предзаказать за $149. В розницу новинка будет продаваться за $299. Старт поставок намечен на ноябрь.